Москва и Баку вернулись на прежние рельсы

Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана 17 июля в Москве была призвана подтвердить нормализацию отношений, испортившихся после крушения самолета «Азербайджанский авиалиний» в 2024 году. Сергей Лавров и Джейхун Байрамов договорились перевернуть страницу в двусторонних отношениях и восполнить образовавшуюся паузу. При этом в Баку не намерены отказываться от поддержки Украины, что в Москве считают ошибкой. Однако, как подчеркнули в Кремле, это не должно влиять на взаимодействие двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров (справа) и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов (слева впереди) подтвердили намерение идти вперед в развитии отношений, не оглядываясь на недавние трудности. Тему Украины публично они предпочли не поднимать

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров (справа) и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов (слева впереди) подтвердили намерение идти вперед в развитии отношений, не оглядываясь на недавние трудности. Тему Украины публично они предпочли не поднимать

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава МИД Азербайджана прибыл в Москву 16 июля с двухдневным рабочим визитом. Российское внешнеполитическое ведомство назвало целью его приезда обсуждение текущего состояния и перспектив российско-азербайджанских отношений. Переговоры между Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым начались на следующий день в формате тет-а-тет, а затем продолжились в расширенном составе. В своем вступительном слове российский министр отметил, что, несмотря на возникающие сложности, которые «в жизни неизбежны», стороны движутся к полному раскрытию потенциала декларации о союзническом взаимодействии, подписанной в феврале 2022 года. Азербайджанский коллега ответил ему в том же ключе.

На пресс-конференции по итогам встречи также доминировал позитивный настрой. Сергей Лавров охарактеризовал переговоры как «содержательные, полезные и доверительные» и напомнил недавние слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между странами полностью нормализованы. «Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев»,— сказал он.

Господин Байрамов подтвердил, что Азербайджан и Россия смогли нормализовать весь спектр двусторонних отношений, и добавил, что это стало возможным благодаря личной позиции президентов. Министр также анонсировал встречу вице-премьеров двух стран в сентябре для обсуждения экономических вопросов и возобновление прямого авиасообщения в ближайшее время.

Причиной затяжного кризиса между Москвой и Баку стало крушение пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Вопрос о выплате компенсаций Москва и Баку согласовали в апреле 2026 года.

Пока этот вопрос не был решен, президент Азербайджана неоднократно обвинял Россию в затягивании расследования и называл случившуюся трагедию причиной охлаждения отношений. Одновременно Баку впервые выразил открытую поддержку Украине в ее конфликте с Россией. В июле 2025 года на Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Киев не сдаваться.

Ровно через год, 13 июля, на том же форуме президент Алиев заявил, что в разногласиях с Москвой поставлена точка. Отвечая на вопрос, сохраняются ли сложности в отношениях с Россией, он заверил: «Важно, что этот процесс остался уже позади, и я бы сказал, что отношения полностью нормализованы». Однако когда президента Азербайджана спросили об Украине, он почти дословно повторил прошлогодний тезис:

«Никогда не миритесь с оккупацией. Это именно то, что делает Украина — она не соглашается на оккупацию, несмотря на очень трудные моменты».

Господин Алиев подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Несмотря на заявленное улучшение отношений с Россией, азербайджанский лидер не только не отказывается от проукраинской риторики, но и усиливает ее. Показательно, что после встречи с Сергеем Лавровым глава МИД Азербайджана отправится в Киев.

В Москве такую позицию руководства Азербайджана считают ошибочной, указал на прошлой неделе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы будем последовательно по всем каналам аргументированно объяснять, почему мы считаем ее ошибочной»,— заверил он. При этом, по словам господина Пескова, различие во взглядах на Украину не должно бросать тень на отношения Москвы и Баку.

Лусине Баласян