Организатор концертов Канье Уэста ответил на претензии Роспотребнадзора

Составлено ИИ-Ассистентъ

Формальная неотмена концерта сама по себе не делает отказ от возврата безусловно правомерным. При переносе первоначальный договор расторгается, зритель не обязан заключать новый, а если потребовал возврат ранее чем за месяц до мероприятия, организатор должен вернуть полную стоимость билета. Кроме того, условия о невозвратном тарифе, не раскрытые заранее, не гарантируют организатору сохранение денег: по оценке юристов, такие ограничения могут не иметь юридической силы.

Продавать билеты до подписания договоров с артистом и площадкой прямо не запрещено, однако ответственность за готовность мероприятия лежит на организаторе. Если из-за отсутствия договора с площадкой концерт срывается, артист может отказаться от выступления и, возможно, сохранить гонорар, поэтому договорные отношения обычно оформляют до анонса и начала продаж.

Для покупателей это означает, что спор не сводится к тому, объявлена ли официальная отмена: они могут требовать возврата при переносе, неполной информации об услуге или срыве мероприятия. Для Say Agency массовые обращения и взыскание крупных сумм создают, по оценке юриста, экстремально высокий риск банкротства с учетом убытков около 160 млн руб. за прошлый год и уставного капитала 200 тыс. руб.