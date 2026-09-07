Спасатели 11 часов эвакуировали туристку с озера Кардывач в Сочи

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали 21-летнюю туристку с горного озера Кардывач в Сочи. На операцию потребовалось 11 часов. Девушка получила травму ноги и находилась на высоте около 1,8 тыс. м. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Информация о происшествии поступила спасателям от руководителя зарегистрированной туристической группы. После получения сообщения специалисты направились к месту нахождения пострадавшей. На автомобилях высокой проходимости они добрались до Энгельмановых полян, после чего пешие группы продолжили движение к озеру Кардывач.

На месте спасатели оказали туристке первую помощь. Пострадавшей зафиксировали коленный сустав, после чего подготовили ее к транспортировке. Девушку уложили на носилки и понесли по туристической тропе в направлении места стоянки автомобилей.

Эвакуация проходила пешком по горной тропе. После того как спасатели доставили пострадавшую к автомобилям, ее транспортировали в приемное отделение городской больницы. Там туристку передали врачам для дальнейшего оказания медицинской помощи.

На прошлой неделе спасатели в Сочи также эвакуировали пострадавшего туриста с природной территории. Из реки Куапсе они вывезли подростка с травмой ноги. О происшествии в службу экстренной помощи сообщила его мать.

После того как подростку наложили шину, спасатели осторожно перенесли его на носилках к началу туристической тропы и передали медикам. Семья отдыхала в Сочи и приехала из Оренбурга.

Мария Удовик