Сочинская компания построила автомобильный мост между Россией и КНДР

На границе России и КНДР в Приморском крае открыли движение по автомобильному мосту через реку Туманную. Церемония состоялась 7 сентября в поселке Хасан, сообщает «Интерфакс». Одновременно завершили строительство пункта пропуска «Хасан», рассчитанного на десять полос движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Разрешение на движение по мосту дали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. На церемонии господин Мишустин сообщил, что строительство современного моста и пункта пропуска завершили в рекордные сроки. По его словам, новый автомобильный маршрут должен укрепить транспортные связи между двумя странами. Пункт пропуска спроектировали с учетом прогнозируемого роста пассажирских перевозок, через него смогут проезжать до 300 автомобилей в сутки.

Премьер-министр также отметил, что подъездная дорога к мосту выходит на федеральную трассу «Уссури», которая входит в международный транспортный коридор «Запад—Восток». Скоростное движение по этому направлению пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Михаил Мишустин также заявил, что отношения России и КНДР находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. По его словам, страны взаимодействуют практически по всем направлениям и координируют усилия для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Соглашение о строительстве моста через Туманную подписали в 2024 году в присутствии президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Работы начали весной 2025 года. Проектированием и строительством занималось ООО «ТоннельЮжСтрой» из Сочи.

До открытия автомобильного перехода транспортное сообщение между Россией и КНДР обеспечивали железнодорожный мост и авиасообщение. Новый автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.

Общая длина мостового перехода вместе с подъездными дорогами составляет 4,7 км, непосредственно моста — 1 км. Российская часть имеет протяженность 424 м, корейская — 581 м. Ширина сооружения составляет 7 метров, предусмотрены две полосы движения.

Перед открытием мосту присвоили официальное название «мост Якова Новиченко». Он назван в честь офицера Красной армии и Героя Труда КНДР Якова Новиченко, который в 1946 году накрыл своим телом гранату, брошенную в лидера КНДР Ким Ир Сена.

Мария Удовик