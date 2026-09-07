Лавина в Безенги накрыла альпинистов после падения с большой высоты

Снежно-ледовая масса, накрывшая альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии, сошла не непосредственно над местом их занятий, а значительно выше по склону. После падения с большой высоты на ледник образовалась ударная волна, которая увлекла снежно-ледовую массу дальше. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил председатель комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

По словам господина Яковенко, обрушившийся участок находился на значительном удалении от альпинистов. «Вся эта история была далеко от них. Это склон горы»,— отметил он. Масса снега и льда сорвалась с большой высоты и упала на ледник, после чего возникла ударная волна и обрушение продолжилось уже в направлении места, где находились участники сборов.

Эксперт отметил, что речь шла об огромном объеме снега и льда. По его словам, подтаивание склона привело к разрушению большой площади снежно-ледового покрова, на котором также находились крупные ледовые глыбы. Сошедшая масса затем увлекла за собой другие снежные и ледовые образования.

При этом, по словам господина Яковенко, точный характер произошедшего отличался от обычного схода лавины. Сначала с большой высоты обрушилась масса снега и льда, которая достигла ледника, а затем за счет возникшей ударной волны и дальнейшего движения захватила расположенный ниже снежно-ледовый покров. Сам обвал, таким образом, начался на удаленном участке склона и лишь затем распространился в сторону зоны, где находились альпинисты.

Яковенко подчеркнул, что альпинисты при этом не находились на участке, который непосредственно обрушился. Они проводили учебные занятия на ледовом рельефе в рамках плановых сборов. По его словам, подобные занятия в районе проводятся регулярно, а произошедший сход имел исключительный масштаб.

Трагедия произошла вечером 6 сентября на горе Мижирги. По данным ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, снежно-ледовая масса накрыла группу из 33 альпинистов. На данный момент подтверждена гибель 11 человек, еще шестеро получили травмы и были госпитализированы. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься, судьба еще шестерых остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Роман Лаврухин