ЕС окажет Гренландии финансовую помощь

Европейский союз (ЕС) предоставит Гренландии «существенную финансовую поддержку», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время двухдневного визита на остров. Подробностей глава Еврокомиссии не сообщила.

По данным Reuters, детали плана будут объявлены 7 сентября, во второй день визита фон дер Ляйен. Ожидается, что речь будет идти об инвестициях в такие сферы, как добыча критически важных минералов, возобновляемая энергетика и спутниковая связь.

Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что США намерены установить контроль над Гренландией, которая является автономной территорией Дании.

В ответ страны ЕС нарастили в 2026 году свое военное присутствие в Гренландии, а Еврокомиссия заявляла о планах инвестиций. Несколько стран, в том числе Франция и Норвегия, открыли на острове генеральные консульства.

Яна Рождественская