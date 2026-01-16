Решение нескольких европейских стран направить своих военных в Гренландию широко освещается мировыми медиа. Признавая эти действия скорее символическим шагом, чем реальной попыткой защитить остров от американских притязаний, эксперты рассуждают, насколько эффективна подобная демонстрация.

Фото: Marko Djurica / Reuters Датский военный патрульный корабль P572 HDMS Lauge Koch у побережья гренландского города Нуука

Европа развернула войска в Гренландии — это сигнал Трампу

Впервые в истории НАТО ближайшие союзники Америки используют свои войска, чтобы помешать возможным действиям США. Незначительное по масштабам, но беспрецедентное (по сути.— “Ъ”) наращивание европейских военных и дипломатических ресурсов происходит на Крайнем Севере, где ближайшие союзники Америки пытаются поднять цену, которую пришлось бы заплатить за Гренландию. Отчасти их цель в том, чтобы показать США, что Гренландия не является «легкой добычей». Эта демонстрация европейской солидарности, хотя изначально и была лишь символическим жестом, также должна дать Дании некоторые козыри в потенциальных переговорах с Трампом.

Произвести впечатление на Трампа — с горсткой солдат

Столько внимания она (Гренландия.— “Ъ”) не привлекала с выхода книги «Смилла и ее чувство снега» Питера Хега. Или с сериала «Правительство». Сейчас можно сказать, что этот сериал был предупреждением: открытие месторождений нефти привлекло к Гренландии внимание великих держав — США, Китая, России (Европа снова не играет особой роли).

Послание Трампа: вы уделяете недостаточно внимания столь важному с точки зрения безопасности месту. Теперь европейские члены НАТО, видимо, хотят доказать обратное. Их послание: «На самом деле мы заботимся о безопасности Арктики!» Однако вызывает сомнения, что при таком количестве солдат возможно «умиротворить» американского президента и показать, что вы серьезно воспринимаете этот вопрос.

Как далеко готова Европа пойти в защите Гренландии от Трампа?

Угроза Дональда Трампа взять под контроль Гренландию «тем или иным способом» повергла территорию и ее суверена Данию в шок, а остальная Европа лихорадочно ищет способы остановить его. После шокирующего военного рейда США в Венесуэлу стремление Трампа сделать Гренландию следующей в своем списке целей воспринимается в Европе не как пустые угрозы или фантазии, а как серьезное намерение, подпитываемое идеологией, неоимпериалистическим экспансионизмом, жаждой США к критически важным минералам или всем этим вместе. Признаваемое самим Трампом пренебрежение к международному праву вновь обнажает болезненную дилемму, вызванную парализующей зависимостью Европы от США в вопросах военной безопасности.

Европейские страны разворачивают войска в Гренландии, чтобы продемонстрировать солидарность с Арктикой

Этот шаг — прямой ответ на настойчивый интерес США в приобретении стратегически важной территории в Арктике, принадлежащей Дании. Операция, проводимая под руководством Дании при участии нескольких стран—членов НАТО, служит наглядной демонстрацией поддержки суверенитета Копенгагена перед лицом амбиций США по приобретению (Гренландии.— “Ъ”). Развертывание войск, хоть и ограниченное по масштабу, несет мощный политический сигнал, направленный в Вашингтон. Это коллективное европейское заявление, (подразумевающее.— “Ъ”) «мы здесь».

Подготовила Яна Рождественская