Трамп допустил взятие Гренландии под контроль США до конца президентского срока
Президент США Дональд Трамп назвал возможным переход Гренландии под контроль Соединенных Штатов до конца его президентского срока. Полномочия господина Трампа заканчиваются в январе 2029 года.
Комментарий по поводу Гренландии Дональд Трамп сделал в интервью Real America's Voice. В разговоре с президентом США ведущий Стив Грубер напомнил о своем «предсказании»: Гренландия будет находиться «под нашим оперативным контролем» до конца срока президентства господина Трампа.
«Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна — с нашей точки зрения, а не с их (Дании,— "Ъ")», — ответил президент США.
Гренландия считается автономией с возможностью самоуправления и самостоятельностью во внутренней политике, но остается частью Датского королевства. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США.
Интерес Дональда Трампа к Гренландии обусловлен стратегическим положением острова, а также его богатыми запасами полезных ископаемых и потенциалом для противоракетной обороны. Он неоднократно заявлял, что США нужна Гренландия для национальной и международной безопасности, а также для контроля над Арктикой и противодействия влиянию России и Китая. Трамп предлагал выкупить остров у Дании или установить над ним контроль «тем или иным способом», не исключая даже применения военной силы.
Заявления Трампа вызывали обеспокоенность у властей Дании и Гренландии. Они подчеркивали, что остров не продается, и гренландцы должны сами решать свою судьбу. В ответ на американскую активность Дания даже проводила военные учения в регионе. При этом премьер-министр Гренландии Муте Эгеде выражал готовность к сотрудничеству с США по вопросам добычи полезных ископаемых, сохраняя при этом автономию острова.
Несмотря на заявления о силовых методах, в начале 2026 года Дональд Трамп отказался от риторики угроз после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Было согласовано рамочное соглашение по Гренландии и всему Арктическому региону. Оно предусматривает права США на добычу полезных ископаемых и участие острова в системе противоракетной обороны «Золотой купол», а также запрет на инвестиции со стороны России и Китая. При этом суверенитет Дании над Гренландией должен быть сохранен.