Глава ЕК анонсировала план инвестиций в Гренландию

Еврокомиссия в ближайшее время представит «существенный инвестиционный пакет» для Гренландии. Об этом рассказала журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инвестиции помогут укрепить отношения Евросоюза с Гренландией.

«Мы должны укрепить наши связи в сфере безопасности и обороны с партнерами в регионе, такими как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие. Для Гренландии это стало настоящей геополитической необходимостью»,— сказала госпожа фон дер Ляйен. Она опубликовала запись выступления на пресс-конференции в соцсети Х.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС намерен укрепить сотрудничество по Гренландии, в том числе с США. Она заявила, что блок выделит средства на покупку оборудования для Арктики, в частности, европейского ледокола.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о планах США присоединить Гренландию. Он угрожал с 1 февраля ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поддержавших Данию в вопросе владения островом. Европейские страны призвали применить против США «торговую базуку». 22 января Дональд Трамп на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте договорился о некоем плане по Гренландии, детали которого публично не разглашались. По данным Axios, соглашение позволит США усилить военное присутствие на острове и создавать оборонительные зоны при необходимости НАТО.