Иран впервые испытал ракету над американским авианосцем

Иранские военные 48 часов назад испытали новую противокорабельную ракету над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи, передает Press TV. Характеристики ракеты не уточняются.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американский авианосец и эсминец успешно уклонились от нескольких атак со стороны Ирана. Никто из военнослужащих США не пострадал.

В CENTCOM также сообщили об ударах по трем иранским танкерам с сырой нефтью. Это стало ответом на запуски иранских ракет по двум американским кораблям, патрулировавшим региональные воды.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «США бросают якорь на Ближнем Востоке».