США бросают якорь на Ближнем Востоке

Глава Пентагона США Пит Хегсет планирует продление американского военного присутствия на Ближнем Востоке до 2027 года. С конца августа администрация Дональда Трампа сосредоточила свои усилия преимущественно на экономическом удушении Ирана. Но эта политика не исключает эпизодического применения силы к Исламской Республике. За счет ситуативных ударов по югу страны Вашингтон хочет предотвратить восстановление иранских систем береговой обороны. Именно эти объекты могут создать угрозу для теневого коридора в Ормузском проливе, недавно проложенного США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Mark Schiefelbein / AP Министр обороны США Пит Хегсет

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Пит Хегсет считает, что вооруженный конфликт с Ираном может затянуться до 2027 года, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Так, глава Пентагона работает над сохранением присутствия в регионе свыше 50 тыс. американских военнослужащих, стянутых туда с начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля 28 февраля 2026 года. Как указывают собеседники WSJ, это необходимо для того, чтобы обеспечить Дональду Трампу свободу действий в отношении Ирана. Хотя, делают оговорку источники, постоянная миссия на Ближнем Востоке создает огромную нагрузку на военных.

В эти дни Вашингтон показал, что готов продолжать ограниченные удары по иранской территории. Так, 1 сентября Центральное командование вооруженных сил (ВС) США провело массированную бомбардировку юга Исламской Республики в ответ на попытки «атаковать гражданские суда в Ормузском проливе и американских военнослужащих». В рамках этой кампании, как пояснили источники портала Axios, США впервые атаковали иранские коммерческие танкеры. По словам собеседников издания, теперь за каждое пораженное в Ормузе торговое судно Иран будет расплачиваться своим.

План ограниченных ударов по югу Ирана был недавно подготовлен для Белого дома Центральным командованием ВС США. Его суть сводится к тому, чтобы эпизодически простреливать юг Исламской Республики и сформировать там «стерильную зону», говорят источники Axios.

По их словам, Пентагон таким образом хочет помешать Тегерану восстановить свои системы береговой обороны и нарастить точность обстрелов коммерческих судов в Ормузе. От того, сможет ли Иран применять силу в проливе, во многом зависит безопасность патронируемого США альтернативного судоходного коридора — южного маршрута у берегов Омана, через который преимущественно ночью под присмотром ВМС Соединенных Штатов проходят торговые суда.

Как утверждают источники CNN, только за 1 сентября, пока США и Иран обменивались ударами, Центральному командованию удалось сопроводить через теневой коридор в Ормузе почти 40 коммерческих судов с 18 млн баррелей нефти на борту. Это максимальный показатель транзита за все время конфликта.

«Мы уничтожили все новое оборудование, которое они (иранские вооруженные силы.— “Ъ”) пытались установить вдоль Ормузского пролива, некоторое — оборонительное, а некоторое — наступательное,— заявил вечером 2 сентября Дональд Трамп, комментируя последний виток противостояния с Ираном.— Они строили их (военные объекты вдоль берега.— “Ъ”) и почти завершили строительство, так что мы их уничтожили». Он подчеркнул: «Мы сейчас контролируем Ормузский пролив, через него каждый день и каждую ночь проходит много судов. Очень много судов, загруженных нефтью. Я не хочу говорить слишком смело и слишком опрометчиво, но пока они (иранские силы.— “Ъ”) практически ничего не сделали, чтобы этому помешать. И мы будем стараться, чтобы так и было».

Президент Трамп дал понять, что сохранение текущей обстановки «на земле» вкупе с операцией «Экономический изгой», представленной 24 августа Минфином США, может привести к смене режима в Иране. «Дела у них идут совсем неважно, так что это лишь вопрос времени»,— рассудил американский лидер.

Ключевые советники администрации президента США делают ставку на то, чтобы избежать возвращения к полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке, утверждают источники Reuters.

По их словам, Вашингтону выгоднее сохранить статус-кво «на земле» до завершения промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В этот период американское руководство намерено сосредоточиться преимущественно на санкционном давлении.

Как пояснил 2 сентября министр финансов США Скотт Бессент, следующими целями санкций станут авиакомпании, игроки морской отрасли и цифровые активы торговых партнеров Ирана. «Мое послание всем: держитесь подальше (от Тегерана.— “Ъ”),—подчеркнул министр.— Мы все хотим, чтобы этот конфликт закончился, и самый быстрый способ положить ему конец — это сделать так, чтобы никто не оказывал поддержку этому режиму». Он добавил, что администрация Трампа ведет «очень содержательные переговоры со всеми», кто так или иначе взаимодействует с иранским руководством.

Нил Кербелов