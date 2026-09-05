Иран сообщил о нанесенных ударах по трем танкерам в Ормузском проливе

Вооруженные силы Ирана атаковали три танкера, которые пытались незаконно пройти через Ормузский пролив. Под удар также попали три американских корабля, дислоцированные на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает Fars.

В КСИР назвали атаку ответом на удар США по трем иранским танкерам в Ормузском проливе. Иран призвал суда других стран не пытаться пройти через морской коридор без согласования. «В противном случае вы станете мишенью»,— указано в сообщении КСИР.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщения об ударах по нескольким торговым судам в северной части Персидского и Оманского заливов. Информации о пострадавших не поступало.

5 сентября центральное командование ВС США отчиталось об ударах по трем иранским танкерам — Downy у острова Харк, Stark 1 у города Джаск и Kylo в Оманском заливе. Иран пригрозил усилить удары по американским кораблям в случае продолжения атак на суда.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «США бросают якорь на Ближнем Востоке».