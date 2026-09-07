В Севастополе отражают атаку ВСУ, сбиты 5 БПЛА

В Севастополе утром 7 сентября военные отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, средства ПВО и мобильные огневые группы сбили пять БПЛА в Гагаринском и Балаклавском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Губернатор призвал жителей покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до завершения атаки. Военные уничтожают беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

В ночь на 7 сентября в Севастополе в результате атаки БПЛА погибла девочка 2011 года рождения. Еще три человека пострадали. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. 18-летняя девушка и ее 16-летний брат после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

По словам господина Развожаева, БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. При обследовании места происшествия специалисты обнаружили сотни поражающих элементов.

Вячеслав Рыжков