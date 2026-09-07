В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок

В Севастополе в результате атаки беспилотника погибла девочка 2011 года рождения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, ребенок получил тяжелые ранения и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Еще три человека пострадали. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии и впал в кому, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Две другие пострадавшие — 18-летняя девушка и ее 16-летний брат — были доставлены в детскую больницу. После оказания помощи их отпустили домой.

По словам господина Развожаева, беспилотник был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. При обследовании места происшествия специалисты обнаружили сотни таких элементов.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам или целым беспилотникам в случае их обнаружения и незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы по номеру 112.

Вячеслав Рыжков