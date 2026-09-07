Суд оштрафовал управляющего сетью Marton за незаконное использование госимущества

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности ООО «Территориальное отельное управление», управляющее девятью гостиницами сети Marton в Краснодаре. Компания использовала объекты федеральной собственности без договора с Росимуществом. По инициативе прокуратуры оператору назначили штрафы на общую сумму 90 тыс. руб. — по 10 тыс. руб. за каждый объект, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение порядка использования объектов нежилого фонда, находящихся в федеральной собственности. В прокуратуре установили, что «Территориальное отельное управление» продолжало эксплуатировать гостиницы без согласования с управлением Росимущества в Краснодарском крае.

Речь идет о девяти объектах сети Marton, в том числе гостиницах «Баден», «Милан» и «Палермо». Ранее недвижимость принадлежала основателю гостиничного бизнеса Андрею Марченко. Решением Останкинского районного суда Москвы от 14 октября 2025 года его имущество и активы родственников были обращены в доход государства. В казну также перешли активы бывшего председателя Совета судей РФ, судьи Верховного суда Виктора Момотова.

Суд согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что господин Марченко развивал бизнес при покровительстве высокопоставленного судьи, что позволяло господину Момотову фактически участвовать в предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных ограничений.

Прокуратура указала, что оператор гостиниц не мог не знать о переходе недвижимости в собственность государства. Информация о конфискации сети Marton и уголовном деле в отношении ее прежнего владельца получила широкую огласку, что, по мнению надзорного ведомства, исключало возможность неосведомленности управляющей компании.

Суд назначил «Территориальному отельному управлению» минимальные штрафы, учитывая его статус микропредприятия. На момент прокурорской проверки 2 июня 2026 года все девять гостиниц продолжали работать. 17 июня краевое управление ФССП сообщило о запрете эксплуатации трех гостиниц оператора.

Официальных данных о дальнейшей работе сети Marton не публиковалось. При этом в поисковых системах гостиницы по-прежнему обозначены как действующие, а на их сайтах доступен раздел бронирования. После выбора дат система сообщает о невозможности проживания. Телефоны гостиниц не отвечают.