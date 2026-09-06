Отель нарвался на штраф

В Краснодаре суд по инициативе прокуратуры привлек к административной ответственности компанию «Территориальное отельное управление», оператора отелей сети Marton в Краснодаре. В 2025 году отели были конфискованы у владельца бизнеса Андрея Марченко и его компаньона Виктора Момотова, бывшего председателя Совета судей РФ, как имущество, нажитое в нарушение антикоррупционного законодательства. После этого компания продолжала использовать здания без договора с Росимуществом. Оператор отделался минимальным штрафом в размере 90 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец отелей сети Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Бывший владелец отелей сети Marton Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) признал ООО «Территориальное отельное управление» виновным в нарушении порядка работы с объектами нежилого фонда, находящимися в федеральной собственности (ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ). Речь идет о девяти краснодарских гостиницах сети Marton («Баден», «Милан», «Палермо» и других). Они находятся под управлением общества. Заявление о привлечении отельного оператора к административной ответственности направила в суд прокуратура Краснодарского края. Надзорное ведомство выяснило, что «Территориальное отельное управление» использовало здания отелей без согласования с собственником — управлением Росимущества в Краснодарском крае.

Ранее владельцем недвижимости был Андрей Марченко, основатель отельного проекта Marton. Решением Останкинского районного суда Москвы от 14 октября 2025 года все имущество господина Марченко и его родственников было обращено в доход РФ как нажитое с нарушением антикоррупционного законодательства. Одновременно в казну отошли активы бывшего судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, возглавлявшего Совет судей РФ. Останкинский райсуд согласился с мнением Генпрокуратуры о том, что господин Марченко развивал свой бизнес под покровительством высокопоставленного судьи, таким образом, господин Момотов нарушал запрет на участие судьи в предпринимательской деятельности. В 2023 году в отношении Андрея Марченко было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, затем к этому прибавились обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте платежных средств, легализации незаконно приобретенного имущества и организации занятий проституцией. В настоящее время дело в отношении господина Марченко в закрытом режиме рассматривает Октябрьский районный суд Краснодара.

Прокуратура Краснодарского края, обращаясь в арбитражный суд за привлечением ООО «Территориальное отельное управление» к административной ответственности, указала на то, что отельный оператор был обязан знать о конфискации зданий.

«Факт изъятия в доход государства сети отелей Marton по решению суда, а также возбуждения уголовного дела в отношении собственника Андрея Марченко имел повышенный общественный резонанс, получил широкую огласку в средствах массовой информации. Общество, осуществляя предпринимательскую деятельность, не могло не быть осведомлено о переходе недвижимости в собственность РФ»,— заявили в надзорном ведомстве. Деятельность отельного оператора в гостиницах Marton является незаконной, следует из решения АСКК. За нарушение порядка использования федерального объекта отельному оператору назначили штрафы на общую сумму 90 тыс. руб. (по 10 тыс. руб. за каждый объект). Каждый штраф взыскивается в минимальном объеме, так как ответчик имеет статус микропредприятия.

Как следует из решения суда, на момент проведения прокурорской проверки 2 июня 2026 года все девять отелей Marton оператора «Территориальное отельное управление» продолжали функционировать. Краевое управление ФССП 17 июня сообщило о запрещении эксплуатации трех гостиниц «Территориального отельного управления». После этого официальных сведений по поводу сети Marton не было. В поисковых системах отели указаны как действующие, на их сайтах открывается раздел «Бронирование». После входа в систему появляется отметка «Проживание невозможно» на все даты. Телефоны гостиниц не отвечают.

Анна Перова, Краснодар