Замглавы МИД Грушко: Европа продолжает закупать российский СПГ

Российский сжиженный природный газ (СПГ) продолжает поступать в Евросоюз (ЕС), заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, объемы поставок СПГ снизились.

Как уточнил замминистра, сейчас ЕС закупает «несопоставимо меньше», чем в прошлые годы. «Что касается общей картины, действительно, наш СПГ идет»,— заявил «РИА Новости» господин Грушко.

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Однако пока некоторые страны ЕС продолжают закупать российский газ. В МИД РФ считают, что отказ от него ударил по экономике Европы.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ просачивается в Европу».