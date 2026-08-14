Бельгия в июне стала главным в ЕС покупателем российского газа

По итогам июня Бельгия нарастила импорт российского газа на 27%, до €268 млн. Она заняла первое место по его закупкам среди стран Евросоюза (ЕС) впервые с июля 2025 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. В годовом выражении бельгийцы нарастили импорт в 1,8 раза.

Второе место заняла Франция: за месяц ее закупки российского газа сократились на 30%, за год — выросли на 42%, до €257,6 млн. Третьей стала Венгрия, в июне закупившая газа на €218,3 млн — в месячном выражении закупки выросли на 7%, в годовом — снизились на 2%.

В общей сложности страны ЕС в июне заплатили за СПГ из России €809 млн. В числе других покупателей российского газа:

Испания — импортировала СПГ на €201,3 млн (в месячном выражении на 34% меньше, в годовом — в 1,9 раза больше);

Болгария — на €142,9 млн (в месячном выражении — рост на 17%, в годовом — на 78%);

Словакия — на €113,4 млн (за месяц — снижение на 6%, за год — рост в 2,6 раза);

Нидерланды — за месяц нарастили импорт вдвое, до €82 млн;

Греция — сократила закупки в 1,9 раза, до €67,2 млн.

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Европа теперь закупает сжиженный газ на мировом рынке, цены на который остро реагируют на ограничения судоходства на Ближнем Востоке. Politico писало о риске дефицита газа в ЕС из-за сокращения запасов в ФРГ.