Замглавы МИД России Грушко: отказ от российского газа ударил по экономике Европы

Отказ от российского газа негативно сказывается на экономических показателях стран Евросоюза (ЕС), утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, за решение властей платят граждане этих стран.

«Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население — деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться — это сказывается на всех сферах социального обеспечения»,— сказал замминистра на ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом некоторые европейские страны пока продолжают закупать российский газ. В частности, Бельгия по итогам июня нарастила его импорт на 27%, до €268 млн.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ просачивается в Европу».