Замглавы МИД России Грушко: отказ от российского газа ударил по экономике Европы
Отказ от российского газа негативно сказывается на экономических показателях стран Евросоюза (ЕС), утверждает замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, за решение властей платят граждане этих стран.
«Это все выбор этих стран, но за этот выбор платит население — деиндустриализацией, безработицей, потерей возможности учиться — это сказывается на всех сферах социального обеспечения»,— сказал замминистра на ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).
В начале 2026 года ЕС утвердил программу отказа от российского газа: страны рассчитывают полностью отказаться от российского СПГ с 1 января 2027 года, от трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом некоторые европейские страны пока продолжают закупать российский газ. В частности, Бельгия по итогам июня нарастила его импорт на 27%, до €268 млн.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Газ просачивается в Европу».
По данным Евростата, в первые семь месяцев 2026 года пять государств ЕС, включая Болгарию, Испанию, Бельгию, Финляндию и Словению, нарастили импорт российских товаров на фоне подготовки к полному запрету на российский СПГ к концу года. Бельгия заняла первое место по закупкам российского газа среди стран Евросоюза в июне 2026 года, увеличив импорт на 27%, до €268 млн, что является ростом в 1,8 раза в годовом выражении.
В июне 2026 года Франция стала вторым по величине покупателем российского газа в ЕС, хотя ее закупки сократились на 30% за месяц, но выросли на 42% за год, достигнув €257,6 млн. За ней следует Венгрия, закупившая газ на €218,3 млн, при этом ее месячные закупки выросли на 7%, а годовые снизились на 2%.
Общие выплаты стран ЕС за СПГ из России в июне 2026 года составили €809 млн, среди других значимых покупателей были Испания, Болгария, Словакия, Нидерланды и Греция. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе 2026 года назвал решение Евросоюза о полном запрете на импорт российского газа с 2027 года «крайне неразумным» с точки зрения экономических интересов стран ЕС.