Газ просачивается в Европу

Пять государств ЕС с января по июль нарастили импорт российских товаров. По данным Евростата, Болгария увеличила поставки на 54%, Испания — на 13%, Бельгия — почти на 10%. Финляндия и Словения — также в пределах 10%. Это произошло на фоне подготовки к полному запрету на российский СПГ к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Ограничения на импорт трубопроводного газа должны вступить в силу в 2027-м. Не исключено, что ситуация на Ближнем Востоке заставит страны Евросоюза отложить отказ от российских энергоносителей, отметил старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Увеличение импорта газа было связано прежде всего с кризисом на Ближнем Востоке. Плюс, конечно, компании, которые закупают российский газ, прежде всего проекта "Ямал СПГ", готовятся к тому, что уже в следующем году вступит в силу решение ЕС о запрете подобного импорта. Так что в то время, когда еще можно пользоваться российским газом, они пытаются это делать.

Если не произойдет пересмотра уже принятых решений, которые стали частью права Евросоюза, то в 2027-м должен прекратиться импорт и СПГ, и трубопроводного газа из России. Если ситуация на Ближнем Востоке будет меняться, если случится прогресс, связанный с переговорами на украинском направлении, возможно, эти решения будут пересмотрены, но пока признаков этого нет».

Помимо энергоносителей, европейские страны продолжают закупать в России промышленное сырье и химическую продукцию. Их импортируют в основном Бельгия, Финляндия и Словения. Все говорит о том, что Евросоюзу в ближайшей перспективе не удастся отказаться от российских товаров, считает частный инвестконсультант Андрей Кочетков:

«Наивно думать, что Европа сможет каким-либо образом обойтись без поставок из России.

Номенклатура товаров достаточно широкая. Можно вспомнить, например, 21-й пакет санкций со стороны ЕС, камнем преткновения которого стали поставки российской рыбы. То есть Европа без нее не выживет, или, по крайней мере, она будет крайне дорогой, чем останутся очень недовольны граждане.

Можно вспомнить о таких позициях, как удобрения или алюминий. Последний в РФ просто по факту дешевле, чем в Европе, США или где-либо еще. То есть без российских товаров Европу очень сложно представить. И они далеко не ограничиваются газом или нефтью. Да и если говорить о газе, то сейчас в Европе явный дефицит поставок, который может привести к энергетическому кризису уже этой зимой. Из Персидского залива импорт очень слабый, Норвегия не справляется, и приходится закупать газ в РФ, где он доступен и достаточно дешев».

В 2021 году товарооборот между Россией и ЕС достиг €257,5 млрд. По итогам 2025-го — 58 млрд. Показатель, таким образом, сократился на 77%.

Андрей Загорский