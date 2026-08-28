РБК: концерты Канье Уэста в Петербурге состоятся

Выступления американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге состоятся, запрета на проведение концертов нет. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с ходом обсуждения и консультациями по этому вопросу. Источник «Фонтанки» на площадке «Газпром Арена» сообщил о «положительной динамике» в переговорах о концерте рэпера.

Глава агентства-организатора Say Agency Анна Субчева сообщила РБК, что основная проблема касалась площадки, однако сейчас все вопросы улажены. «У нас есть письмо, подтверждающее разрешение на выход в анонс и продажу от площадки,— сказала госпожа Субчева. — Поэтому свои нюансы технические площадка преодолела. И теперь у нас все хорошо».

17 августа Say Agency анонсировало концерты Канье Уэста 10 и 11 октября. Анонс выступлений опубликовала и пресс-служба площадки. 24 августа «Газпром Арена» заявила, что не заключала договор аренды и проведение шоу на стадионе невозможно. Организаторы, в свою очередь, сообщили о продолжении переговоров.