Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 258 БПЛА
В период с 20:00 мск 5 сентября до 8:00 6 сентября дежурные силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем, Республикой Крым, акваториями Азовского и Черного морей и другими регионами 258 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Помимо Краснодарского края, Крыма, акваторий Азовского и Черного морей, БПЛА перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей.
В ночь на 5 сентября силы ПВО уничтожили 53 беспилотника над территориями девяти регионов и акваторией Черного моря.