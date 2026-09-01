Пожар на анапских плавнях ликвидирован
Пожар на анапских плавнях потушен. Как сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова, это второе возгорание в городе за неделю, первое — пожар на Утрише.
Фото: Telegram-канал главы Анапы Светланы Масловой
Глава Анапы поблагодарила за работу огнеборцев Анапы, Абинска, Славянска-на-Кубани, Новороссийска, Геленджика, Тимашевска, Темрюка и других муниципалитетов, а также казаков. Сотрудники полиции обеспечивали общественный порядок и контролировали ситуацию на дорогах. Жители через соцсети сообщали о новых очагах, и службы реагировали на каждый поступающий сигнал.
Возгорание на плавнях в районе хутора Чембурка произошло днем 30 августа. Огонь охватил около 10 га территории. В целях безопасности было ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской и по Симферопольскому шоссе от Северной до «Россиянки». Ситуацию осложнял сильный ветер, который разносил дым в сторону населенных пунктов.
Позднее сообщалось, что огонь близко подошел к жилой застройке — ул. Набережная в ст. Анапской, ул. Озерная в х. Чембурка, ул. Северная и ул. Родниковая в мкр. Алексеевский. Площадь возгорания была сокращена до 5 га.
Утром 31 августа площадь активного горения достигала 0,5 га. Пожару был присвоен четвертый ранг. Всего в тушении было задействовано 107 человек и 29 единиц техники.