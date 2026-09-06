Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев. Кадры встречи американских переговорщиков на железнодорожном вокзале опубликовали местные СМИ. Ожидается встреча дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланники президента США Стив Уиткофф (крайний слева) и Джаред Кушнер (крайний справа)

Фото: Alina Smutko / Reuters Спецпосланники президента США Стив Уиткофф (крайний слева) и Джаред Кушнер (крайний справа)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Накануне спецпосланники встречались в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В ночь на 6 сентября их самолет приземлился в Польше — оттуда на Украину делегаты поехали на поезде.

Согласно заявлениям представителей Кремля и Белого дома, Владимир Путин проинформировал собеседников об обстановке в зоне СВО. Также стороны затронули экономическую повестку.

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