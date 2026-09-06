Песков рассказал о месседжах Путина для Уиткоффа и Кушнера

Тот факт, что в Москве состоялась встреча Владимира Путина и спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, говорит об атмосфере доверия между сторонами переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Атмосфера доверия, по крайней мере, на этом канале общения действительно есть, она укрепляется», — заявил господин Песков.

Он добавил, что «расширенные части обмена такими приветственными словами» происходят, «когда появляются те месседжи, которые глава государства считает необходимым послать».

После встречи с Владимиром Путиным спецпосланники отправились на Украину. Сегодня у них проходит встреча с президентом Владимиром Зеленским.

О переговорах в Москве — в материале «Ъ» «Перемирие у водопоя».