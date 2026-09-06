Первым заместителем главы Сочи назначен Евгений Чеботарев

Евгений Чеботарев стал первым заместителем главы Сочи. Информация об этом появилась на сайте мэрии в разделе «Городская власть», пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Господин Чеботарев будет координировать работу администрации в сфере земельно-имущественных отношений, градостроительства, архитектуры, рекламы, муниципального земельного контроля, инвестиций, стратегического развития, а также поддержки малого и среднего предпринимательства.

Евгений Чеботарев родился 14 марта 1982 года в Краснодаре. В 2004 году окончил Краснодарскую академию МВД по специальности «юриспруденция», в 2008 году — Кубанский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В 2025 году получил степень магистра по направлению «строительство» в Кубанском государственном технологическом университете.

С 2000 по 2011 год он служил в органах внутренних дел. В 2011–2012 годах занимал должность государственной гражданской службы в департаменте строительства Краснодарского края, затем с 2012 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах. В 2022–2024 годах был заместителем руководителя краснодарского департамента строительства. В 2024 году стал помощником мэра Сочи, а с 2025 по 2026 год занимал пост заместителя главы города.

Должность первого заместителя мэра освободилась в июле после ухода Сергея Коновалова, покинувшего пост по собственному желанию. Его обязанности тогда перешли заместителю мэра по вопросам курортов, туризма и потребительской сферы Сергею Сомко.

Дмитрий Холодный