Глава «Роснефти» объяснил очереди на АЗС проблемами у других сетей

«Роснефть» намерена сохранить стабильность поставок бензина для конечных потребителей. Ни одна АЗС компании не была закрыта. Об этом корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил глава компании Игорь Сечин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Передайте всем привет, скажите, что и дальше будем поддерживать стабильные поставки», — сказал господин Сечин. Он добавил, что «очереди возникают потому, что на других сетях подчас есть проблемы».

Перебои с поставками топлива в России начались в мае на фоне участившихся атак беспилотников на НПЗ. Для нормализации ситуации на рынке правительство приостановило экспорт бензина и дизеля, а также ввело демпфер. В августе вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо. Президент Владимир Путин заявлял, что российские НПЗ оказались уязвимы перед атаками дронов, так как изначально в стране исходили из того, что противник не должен бить по гражданской инфраструктуре. Он благодарил бизнес за работу по защите своих нефтеперерабатывающих активов.