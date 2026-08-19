Новак: Россия уже начала импорт топлива

Россия начала импортировать топливо, чтобы нормализовать ситуацию на энергетическом рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии для ИС «Вести».

«Сейчас уже пошел импорт», — отметил зампред правительства. Он также сообщил, что правительство приняло необходимые нормативно-правовые акты, чтобы можно было выпускать топливо более низкого класса. Мера касается бензина и дизельного топлива стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4, уточнил господин Новак.

Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это спровоцировало рост цен на АЗС и дефицит топлива. В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. В июле Минэнерго поручило определить подрядчиков и разработать схемы поставок.

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