Новак: Россия уже начала импорт топлива
Россия начала импортировать топливо, чтобы нормализовать ситуацию на энергетическом рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии для ИС «Вести».
«Сейчас уже пошел импорт», — отметил зампред правительства. Он также сообщил, что правительство приняло необходимые нормативно-правовые акты, чтобы можно было выпускать топливо более низкого класса. Мера касается бензина и дизельного топлива стандартов Евро-2, Евро-3, Евро-4, уточнил господин Новак.
Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая из-за атак ВСУ на НПЗ. Это спровоцировало рост цен на АЗС и дефицит топлива. В конце июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия ведет переговоры об импорте топлива из других стран. В июле Минэнерго поручило определить подрядчиков и разработать схемы поставок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».
Дефицит топлива в России, начавшийся с конца мая, обусловлен атаками Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), о чем неоднократно заявлял вице-премьер Александр Новак. Для стабилизации ситуации правительство предприняло ряд мер, включая временный запрет на экспорт нефтепродуктов и снижение норматива биржевых продаж бензина с 15% до 10%.
В августе 2026 года Александр Новак поручил крупным нефтяным компаниям постепенно насыщать топливом, в том числе независимые заправки через региональных операторов, поскольку в некоторых регионах с большим количеством независимых АЗС сохраняются проблемы. Также Новак призвал держать под контролем цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей и розничные цены на АЗС.
Помимо этого, для обеспечения стабильности на рынке, Александр Новак в июне 2026 года называл импорт топлива одной из мер, а в июле власти обсуждали приоритетные поставки топлива для крупных торговых сетей, чтобы не допустить порчи продуктов и увеличения затрат. В отдельных регионах, например, в Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областях, а также в Бурятии, Хакасии, Якутии, Тыве и Алтайском крае, ситуация с топливом оставалась напряженной.