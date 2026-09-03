Путин объяснил уязвимость российских НПЗ перед атаками беспилотников

Укрепление систем ПВО — единственный возможный ответ на атаки на российскую инфраструктуру. Но также Россия отвечает на удары противника. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент Владимир Путин. По его словам, особые меры защиты инфраструктуры заранее не принимали, так как не считали гражданские объекты потенциальными целями противника.

«Пока идет СВО, ответ только один — укреплять систему противовоздушной обороны», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, есть ли у властей понимание, как предотвращать удары по инфраструктуре.

Он добавил, что российские власти «исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких бы то ни было атак». «Но в этом смысле мы ошиблись, наш противник ... начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам», — подчеркнул президент.

«Мы вынуждены были отвечать зеркально», — добавил он. Владимир Путин предположил, что «наш ответ ... оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры».

Он также похвалил нефтяников за активную работу по защите своих объектов.