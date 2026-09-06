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Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах в Сочи и Сириусе

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами в Сочи и на федеральной территории «Сириус» в ночь и утром 7 сентября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию отслеживает городской оперативный штаб.

Жителям и туристам рекомендуют отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также принять необходимые меры предосторожности. При чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Дмитрий Холодный

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