КСИР заявил о перехвате морского беспилотника США в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявленный удар означает столкновение двух режимов военного присутствия в Ормузском проливе. США сопровождают коммерческие суда и обеспечивают им проход: по данным CENTCOM, с начала мая американский флот обеспечил безопасный проход через пролив более чем для 900 судов. Иран же ранее заявлял, что связанные с противником суда не имеют права пересекать пролив, а остальные должны соблюдать правила его вооруженных сил. Поэтому движение американских военных средств в районе пролива может восприниматься Тегераном не как обычное сопровождение, а как нарушение установленного им порядка доступа.

Для судоходства это создает риск, что военное противостояние будет напрямую влиять на возможность прохода. В первые недели после перемирия через пролив проходило около 15 судов в сутки — 29% от уровня до конфликта; 12 июля КСИР объявил пролив закрытым, а 23 июля представитель Корпуса заявил, что его южная часть заминирована, и призвал судоходные компании не пользоваться этим маршрутом.

Эскалация опасна и тем, что у сторон разные уязвимости: атаки по судам в прибрежных водах Ирана связаны с риском ответных действий береговых ракетных комплексов, а крупные суда в открытом море могут быть уязвимы для перехвата американским флотом. После ударов США по острову Ларак 31 августа 2026 года КСИР обещал ответить, поэтому новый эпизод вокруг военного беспилотника способен усилить взаимные ограничения и угрозы, от которых зависит движение судов через пролив.