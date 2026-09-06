Иран заявил об ударе по авианосцу и эсминцу США

Составлено ИИ-Ассистентъ

При отсутствии подтверждения со стороны США заявление само по себе не устанавливает факт поражения кораблей, но повышает риск следующего шага: если после обмена ударами последуют новые атаки на судоходство, американские объекты или союзников США, вероятность срыва достигнутых договоренностей возрастет. Возможен и более ограниченный сценарий — ответ в контролируемой форме при продолжении переговоров через посредников.

Механизм риска связан с тем, что Ормузский пролив рассматривается Ираном как один из немногих рычагов, компенсирующих военно-политическое и экономическое превосходство США. Поэтому обострение вокруг американских кораблей может повлиять на проход судов еще до подтверждения ущерба: 11 марта ВМС США отказывали судоходным компаниям в сопровождении через пролив, объясняя это высоким уровнем угрозы.

Предыдущие эпизоды показывают практические последствия для судоходства. 12 июля КСИР объявил о закрытии пролива до окончания вмешательства США в регионе, а после иранской атаки на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра член экипажа пропал без вести, и судно не смогло продолжить движение из-за пожара и серьезных повреждений машинного отделения; при этом 27 июня американское командование заявляло о готовности обеспечивать безопасный проход коммерческих судов.