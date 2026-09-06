МЦУ: в Краснодаре утром 6 сентября работают 73 АЗС

По состоянию на утро 6 сентября в Краснодаре работают 73 автозаправочные станции, сообщило городское МЦУ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В наличии АИ-92 — на 37 заправках, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на 4, дизельное топливо — на 69 АЗС.

Топливо доступно на заправках сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, СитиОйл, Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», ЮНК, «Партнер», ОПТИ, Petrol, «Юпитер К», расположенных в различных районах города и на выездных трассах.

На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. Еще 33 заправки временно не отпускают топлива, 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

5 сентября в Краснодаре работали 64 АЗС. АИ-92 был доступен на 31 заправке, АИ-95 — на 26, АИ-100 — на 6. Дизельное топливо было на всех 64 работающих заправках.

Дмитрий Холодный