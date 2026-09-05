В Краснодаре уточнили наличие топлива на заправках

В Краснодаре 5 сентября работают 64 автозаправочные станции. Информация о наличии топлива актуальна на утро, в течение дня ситуация может измениться. На 31 АЗС доступен бензин АИ-92, на 26 — АИ-95, на шести — И-100. Дизельное топливо есть на всех 64 работающих заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АЗС «Роснефть» работают на улицах Уральской, Котовского, Ростовском шоссе, Бородинской, Дзержинского, Вишняковой, Кубанской набережной и Крупской, а также возле станицы Елизаветинской.

У «Лукойла» топливо доступно на заправках на улицах Тургенева, проспекте Чекистов, Уральской, Восточно-Кругликовской, Российской, Мирном проезде, Тополиной, Западном обходе, Дзержинского и Ростовском шоссе.

АЗС «Газпром» работают на улицах Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российской и Ейском шоссе. Заправки «Газпромнефти» находятся на Уральской, Евдокимовской, Калинина, Западном обходе, Восточно-Кругликовской, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинской, а также на трассе Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар и возле хутора Ленина.

АЗС Rusoil работают на Дальней, Бабушкина, Ростовском шоссе, Дзержинского и Пластунской. У «Татнефти» заправка расположена на Ростовском шоссе, у VP — возле поселка Индустриального. АЗС «СитиОйл» работают на Мачуги и Ростовском шоссе, Teboil — на Красных Партизан и Новороссийской.

Заправки «Уфимнефти» находятся на Дзержинского, Солнечной и Ростовском шоссе. АЗС Atan работают на 1-й Дорожной, у хутора Ленина и на Красных Партизан. У «КТК» заправка расположена на улице Александра Покрышкина, у «Ирбиса» — на Степана Разина, у PNB — на Монтажников, у «Сивнефти» — на Уральской, у «ЮНК» — на Российской.

АЗС «Партнер» работает на Уральской, «ОПТИ» — на Красных Партизан, Petrol — на улице 70-летия Октября, «Юпитер К» — на Первомайской.

Часть заправок работает в ограниченном режиме: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 42 АЗС временно закрыли. Девять объектов находятся на ремонте или проходят ребрендинг.

Мария Удовик