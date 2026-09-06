Мощи Дмитрия Донского доставили в храм Христа Спасителя перед крестным ходом

Мощи князя Дмитрия Донского доставили в храм Христа Спасителя. Их встретил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он проводит литургию, после которой реликвию пронесут по Москве в рамках крестного хода, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Крестный ход пройдет по маршруту длиной около 6 км через Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, по Хамовническому валу до Новодевичьего монастыря. Помимо ковчега с мощами участники пронесут икону Всех святых Московских.

Дмитрий Донской был князем Московским в 1359–1389 годах. За время его правления Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель. Умер 19 мая 1389 года. Был погребен в Архангельском соборе Кремля в Москве. Мощи князя Дмитрия Донского извлекли во время реставрационных работ в Архангельском соборе в июле. Частицы мощей святого планируют отправить в зону СВО. С 7 по 20 сентября мощи Дмитрия Донского выставят для поклонения в ХХС.