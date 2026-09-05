США заявили об атаках на три иранских танкера у острова Харк и в Оманском заливе

Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по танкеру Downy у острова Харк и танкеру Stark 1 у города Джаск. Также атаке подвергся незагруженный танкер Kylo в Оманском заливе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.

«Силы CENTCOM нанесли удары... после того, как КСИР запустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США, патрулирующим местные воды»,— утверждается в сообщении командования. Там добавили, что пострадавших среди американцев нет, ущерба авианосцу и эсминцу США причинить не удалось.

Очередная эскалация конфликта между США и Ираном произошла в начале этой недели. Стороны обменялись ракетными ударами по судам и военным базам.