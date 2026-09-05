Иран пригрозил усилить удары по кораблям США на Ближнем Востоке

Иран будет наносить более серьезные удары по кораблям США на Ближнем Востоке в случае продолжения атак на иранские суда, заявил представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

Вооруженные силы Ирана также могут расширить географию ударов, допустил Эбрахим Зольфагари. Его слова передает Fars.

5 сентября центральное командование ВС США отчиталось об ударах по трем иранским танкерам — Downy у острова Харк, Stark 1 у города Джаск и Kylo в Оманском заливе. США назвали это ответом на удар Ирана по двум кораблям ВМС США, которые патрулировали региональные воды.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «США бросают якорь на Ближнем Востоке».