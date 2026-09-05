ФК «Ростов» победил воронежский «Факел» со счетом 3:1

Сегодня, 5 сентября, на домашней арене футбольный клуб «Ростов» одержал уверенную победу над ФК «Факел» из Воронежа. Об этом в своем канале МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь. Он отметил результативности игры, которая завершилась со счетом 3:1 в пользу ростовского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Футбольный клуб «Ростов» Фото: Футбольный клуб «Ростов»

«Наши футболисты вновь победили на родном стадионе. Сегодня ФК “Ростов” обыграл воронежский “Факел”. Поздравляю ребят! Так держать!», — написал глава региона. Отдельную благодарность Юрий Слюсарь адресовал болельщикам — за поддержку донской команды.

Это был запоминающийся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. По данным агентства «ТАСС», забитыми мячами в составе росточан отметились Алексей Миронов (на 56-й минуте), Константин Кучаев (на 59-й) и Умар Сако (на 64-й). У гостей отличился Александр Кокшаров (на 89-й минуте матча).

Таким образом, после шести матчей в чемпионате России ФК «Ростов» набрал восемь очков. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с двумя очками — на последней, 16-й строке.

В следующем туре «Факел» 12 сентября примет «Балтику» (Калиниград). «Ростов» 13 сентября на выезде встретится с московским «Спартаком».

Владимир Андреев