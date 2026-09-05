В Белграде состоялась церемония прощания с генералом Ратко Младичем

Церемония прощания с бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем прошла в Доме армии Сербии в Белграде, сообщает RTS. Похороны состоятся 7 сентября на Топчидерском кладбище в Белграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония прощания с генералом Ратко Младичем, Белград Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Zorana JevticвЂЁ / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Церемония прощания с генералом Ратко Младичем, Белград Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Zorana JevticвЂЁ / Reuters

Среди участников церемонии — сын генерала Дарко Младич, министр юстиции Сербии Ненад Вуич, а также представители Республики Сербской, в том числе президент Синиша Каран, глава МВД Желько Будимир, министр труда и защиты ветеранов и инвалидов Радан Остоич и другие. Всего на церемонию пришли около 300 человек, пишет AFP.

Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. В 1996 году международный суд в Гааге обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Генерала арестовали в 2011 году в Сербии и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению. В мае 2026 года суд отклонил просьбу о досрочном освобождении осужденного для лечения. Ратко Младич умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге.

Подробнее — в материале «Ъ» «Уход генерала».