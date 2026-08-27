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Уход генерала

Смерть Ратко Младича поделила Боснию

В тюрьме Международного суда в Гааге 27 августа скончался бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, приговоренный пять лет назад к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тот вердикт, квалифицировавший генерала как одного из главных виновников кровопролитной боснийской войны 1992–1995 годов, был призван подвести черту под трагедией 30-летней давности. Однако и сегодня в самой Боснии о Ратко Младиче судят с диаметрально противоположных позиций. Центральные власти в Сараево объявили, что «смерть не приносит прощения», а экс-президент Республики Сербской Милорад Додик заверил, что она «останется верна делу Ратко Младича». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич

Фото: Reuters

О смерти Ратко Младича в Гааге сообщило в четверг сербское телевидение. Новость неожиданной не стала. Отбывающий пожизненное заключение 84-летний генерал был неизлечимо болен, и его представители все последние месяцы требовали разрешить ему перебраться в Сербию по гуманитарным соображениям и «в виду вероятной скорой смерти». В мае Международный суд в ходатайстве отказал.

К пожизненному сроку Гаагский трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича в ноябре 2017 года. Генералу были предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая геноцид и преступления против человечности. Его обвинили в организации этнических чисток и убийстве около 8 тыс. мусульман в Сребренице летом 1995 года, гибели около 12 тыс. человек (в том числе 1,6 тыс. детей) в результате блокады и обстрела сербскими войсками Сараево, захвате и использовании в качестве живого щита заложников из числа миротворцев.

На скамье подсудимых Ратко Младич оказался лишь спустя 16 лет после того, как в 1995 году был выдан ордер на его арест, который стал первым в созданном за два года до того трибунале по бывшей Югославии.

Аресту генерала предшествовало несколько спецопераций по его захвату. За его поимку сулили €10 млн, но он долго оставался неуловимым. Ратко Младич был арестован в Сербии лишь в мае 2011 года и вскоре был выдан в Гаагу, где год спустя начался суд над ним.

Доказать вину гаагским прокурорам помог сам обвиняемый, который в годы боснийской войны не стеснялся отдавать приказы на камеру. Так, во время осады Сараево генерал открыто приказывал «лишить его население рассудка артиллерийским огнем», а перед наступлением на Сребреницу говорил, что «пришло время отомстить туркам».

Чем известен Ратко Младич

Приговор 2017 года обжаловали как защита, так и обвинение. Адвокаты утверждали, что сербские силы под командованием генерала лишь защищались от боснийской армии и что его вина не доказана. Прокуратура же настаивала на обвинении Ратко Младича в геноциде не только в Сребренице, но и в других городах Боснии. А поскольку Гаагский трибунал вскоре после приговора 2017 года прекратил существование, доводить процесс до конца пришлось созданному вместо него Международному суду. Он-то в июне 2021 года и подтвердил полностью прежний вердикт, который стал окончательным и не подлежащим обжалованию.

Международное правосудие изначально придавало процессу над Ратко Младичем особое значение. После того как экс-президент Югославии Слободан Милошевич не дожил буквально несколько месяцев до приговора, скончавшись в гаагской тюрьме весной 2006 года, наказание генерала Младича стало для гаагских прокуроров делом принципа. Ведь именно он считался главным проводником сербской политики в Боснии и одним из главных виновников вооруженного конфликта — самого кровопролитного на тот момент в Европе со времен Второй мировой войны.

Кроме того, многие в мире рассчитывали, что наказание ответственных за боснийскую трагедию подведет черту под мрачным периодом в истории народов бывшей Югославии и будет способствовать их примирению. Но на деле этого, похоже, не произошло.

Реакция на приговор Ратко Младичу пять лет назад и на Балканах, и за их пределами оказалась неоднозначной. Кто-то в регионе называл вердикт «торжеством справедливости», а кто-то — «расправой над сербским героем». На Западе приговор приветствовали, в российском же МИДе сочли его «продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе» Гаагского трибунала.

И сегодня на кончину Ратко Младича в Боснии отреагировали с диаметрально противоположных позиций. «Смерть не приносит прощения. Не исчезают массовые захоронения, не возвращаются убитые дети, отцы, матери, братья и сестры. Остаются лишь позор, приговор и кровавый след преступления»,— написал в соцсетях боснийский министр обороны Зукан Хелез. А экс-президент Республики Сербской Милорад Додик заверил, что она не забудет роль генерала и, «несмотря на политику Сараево и давление Запада, останется верна делу Ратко Младича».

Фотогалерея

«Я всегда был обыкновенным сербским православным солдатом»

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства. &lt;br>На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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Ратко Младич родился в 1942 году на территории нынешней Боснии и Герцеговины, в 1965 закончил Военную академию сухопутных войск в Белграде. В 1992 году стал главнокомандующим самопровозглашенной Республики Сербской, ведущей борьбу за независимость от боснийского правительства.
На фото: Ратко Младич наблюдает за боевыми действиями в районе боснийского города Горадже

Фото: STR New / Reuters

Ратко Младич (в центре) прибывает на встречу с командующим силами ООН генералом Филиппом Морийоном в аэропорту Сараево, март 1993 года. На тот момент Младич руководил осадой столицы Боснии, которая длилась уже год и была снята только в феврале 1996 года

Фото: Chris Helgren / Reuters

С президентом Республики Сербской Радованом Караджичем (справа) на встрече в столице Пале, август 1993 года. В конце 2010-х оба будут осуждены Гаагским трибуналом на пожизненные сроки за совершение военных преступлений

Фото: Stringer / EPA / ТАСС

Радован Караджич (в центре), Ратко Младич (справа) и патриарх Сербской православной церкви Павле (третий справа), июль 1995 года. Политический и военный руководители Республики Сербской прибыли к духовному лидеру всех сербов, чтобы продемонстрировать единство на фоне военных неудач в Сербской краине. Спустя всего месяц Караджич отстранит Младича от командования, но быстро изменит свое решение под давлением других генералов

Фото: Global Look Press

Ратко Младич раздает гуманитарную помощь боснийским мусульманам, бежавшим из Сребреницы в лагерь Кладань, 12 июля 1995 года. Операция по захвату города, которой командовал Младич, завершилась днем ранее и по данным Гаагского трибунала привела к убийству 8 тыс. мирных жителей

Фото: Stringer / Reuters

Ратко Младич на борту вертолета, 29 июля 1995 года. Четырьмя днями ранее сербская армия взяла город Жепу, который вместе с Сребреницей входил в зону безопасности ООН. После падения Жепы командование НАТО приняло решение о бомбардировках Республики Сербской

Фото: STR New / Reuters

Сторонница Сербской радикальной партии держит фотографию Ратко Младича, сентябрь 2002 года. На тот момент генерал уже 6 лет находился в международном розыске по обвинению в военных преступлениях, однако в Сербии, также подвергшейся бомбардировкам НАТО, у него было много политических сторонников

Фото: Darko Vojinovic / AP

В июне 2009 года на боснийском телевидении показали сюжет, в котором Ратко Младич находился на свободе в окружении жены и внучки. На тот момент он уже 13 лет скрывался на территории Сербии от трибунала

Фото: Bosnia Federation TV TV / Reuters

Мусульманка Малич Зухра, проживающая в селе Поточари близ Сребреницы, где захоронены жертвы военных преступлений, смотрит репортаж, посвященный Ратко Младичу, в день его ареста 26 мая 2011 года

Фото: Dado Ruvic / Reuters

26 мая 2011 года после 15 лет жизни в бегах бывший командующий армией Республики Сербской был арестован в селе Лазарево на севере Сербии

Фото: Handout / Reuters

Спустя всего неделю после ареста, 2 июня, Младич предстал перед Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии в Гааге (Нидерланды). Там ему были предъявлены обвинения в военных преступлениях и геноциде в ходе осады Сараево и взятия Сребреницы. Бывший генерал обвинения отверг, а адвокат назвал его героем

Фото: Martin Meissner / Reuters

75-летний Ратко Младич на оглашении приговора в Гааге 22 ноября 2017 года, спустя почти 22 года после окончания войны в Боснии. Он был признан виновным по 10 из 11 пунктов обвинения и осужден на пожизненный срок. Многими жителями Сербии и Республики Сербской он считается национальным героем и защитником интересов сербов на территории бывшей Югославии

Фото: Peter Dejong / Reuters

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