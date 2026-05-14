Суд в Гааге отказался временно освободить Ратко Младича для лечения

Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге Грасиела Гатти Сантана отклонила запрос защиты бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича временно отпустить его для лечения в Сербию. Об этом сообщил сын генерала Дарко Младич, передают «РИА Новости». Младич приговорен к пожизненному заключению за геноцид в Сребренице.

Как отмечается в публикации, судья решила, что Младич получает наилучший медицинский уход из возможных. При этом Дарко Младич утверждает, что врачи «не смогли диагностировать у него инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей». По его словам, 84-летний экс-генерал находится в состоянии «между жизнью и смертью» в тюремной больнице в Гааге. Сын генерала назвал решение суда «политической местью».

Госпожа Гатти Сантана также признала, что состояние Младича критическое, и «он находится на последнем этапе своей жизни». При этом судья отметила, что тюремный госпиталь обеспечивает для него «максимальный комфорт» и «исключительный режим посещений». Это позволяет близким экс-генерала присутствовать рядом с ним в последние моменты его жизни.

Во время Боснийской войны 11 июля 1995 года при попытке бежать из Сребреницы было убито около 8 тыс. боснийских мусульман. Младича приговорили в 2017 году. В 2021-м апелляция оставила приговор в силе. Его защита неоднократно жаловалась на недостаточное лечение, требуя допуска российских врачей, но трибунал отказал. В июле 2025 года МОМУТ отклонил запрос защиты Ратко Младича о досрочном освобождении по состоянию здоровья, который страдает от тяжелых заболеваний.