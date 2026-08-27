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Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич умер в возрасте 84 лет. О смерти генерала сообщило сербское телевидение.

Ратко Младич

Ратко Младич

Фото: Reuters

Ратко Младич

Фото: Reuters

Во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992 — 1995 годах Ратко Младич командовал армией боснийских сербов. После войны скрывался в течение многих лет. В мае 2011 года его задержали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.

Чем известен Ратко Младич

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В 2017 году Ратко Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы за геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии в 1995 году. В 2021 году Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил пожизненный приговор генералу. В мае 2026 года суд отклонил запрос защиты Ратко Младича о временном освобождении для прохождения лечения в Сербии.

Фотогалерея

Хроника Боснийской войны

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До начала 1990-х годов Югославия представляла собой федеративное государство, состоящее из шести республик — Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, — а также двух автономных краев на территории Сербии — Косово и Воеводины. В 1991 году югославское государство стало распадаться — «парад суверенитетов» начался в июне 1991 года с отделения Словении и Хорватии. В марте 1992 года о создании независимого государства объявила Босния и Герцеговина. Так как Словения по этническому составу была более или менее однородна, большого кровопролития в этой республике удалось избежать. Хорватии и Боснии повезло меньше. Сербское население этих республик стало активно сопротивляться выходу из югославского государства

До начала 1990-х годов Югославия представляла собой федеративное государство, состоящее из шести республик — Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, — а также двух автономных краев на территории Сербии — Косово и Воеводины. В 1991 году югославское государство стало распадаться — «парад суверенитетов» начался в июне 1991 года с отделения Словении и Хорватии. В марте 1992 года о создании независимого государства объявила Босния и Герцеговина. Так как Словения по этническому составу была более или менее однородна, большого кровопролития в этой республике удалось избежать. Хорватии и Боснии повезло меньше. Сербское население этих республик стало активно сопротивляться выходу из югославского государства

Фото: Reuters

Согласно переписи 1991 года, в Боснии и Герцеговине жили 4,38 млн человек, из которых 43,47% составляли боснийские мусульмане, 31,21% — сербы и 17,38% — хорваты

Согласно переписи 1991 года, в Боснии и Герцеговине жили 4,38 млн человек, из которых 43,47% составляли боснийские мусульмане, 31,21% — сербы и 17,38% — хорваты

Фото: Reuters

Столкновения в разных частях страны начались сразу же после объявления независимости. Перестали функционировать органы государственного управления, контроль над территорией страны был потерян. Сербы требовали объединения всех земель, хорваты требовали присоединения части Боснии и Герцеговины к Хорватии, боснийские мусульмане, несмотря на то, что они составляли большинство, согласно переписи, были плохо обучены и не готовы к войне

Столкновения в разных частях страны начались сразу же после объявления независимости. Перестали функционировать органы государственного управления, контроль над территорией страны был потерян. Сербы требовали объединения всех земель, хорваты требовали присоединения части Боснии и Герцеговины к Хорватии, боснийские мусульмане, несмотря на то, что они составляли большинство, согласно переписи, были плохо обучены и не готовы к войне

Фото: Rikard Darma / AP

Несмотря на то, что международное сообщество стремилось предотвратить войну в Боснии, подготовка к ней, по сути, началась еще в 1991 году. Тогда Югославская народная армия (ЮНА) перебросила дополнительные силы в район города Мостар, в котором не прекращались акции протеста против местных властей. 13 октября 1991 года председатель Сербской демократической партии Радован Караджич заявил: «Всего лишь за пару дней в Сараево будет 500 тыс. мертвых, и в течение месяца мусульмане исчезнут в Боснии и Герцеговине»

Несмотря на то, что международное сообщество стремилось предотвратить войну в Боснии, подготовка к ней, по сути, началась еще в 1991 году. Тогда Югославская народная армия (ЮНА) перебросила дополнительные силы в район города Мостар, в котором не прекращались акции протеста против местных властей. 13 октября 1991 года председатель Сербской демократической партии Радован Караджич заявил: «Всего лишь за пару дней в Сараево будет 500 тыс. мертвых, и в течение месяца мусульмане исчезнут в Боснии и Герцеговине»

Фото: David Brauchli / AP

Несмотря на то, что положение о независимости Боснии и Герцеговины было принято на референдуме, сербы, проигнорировавшие его, заявили о неподчинении новому правительству и создании Республики Сербской. С 10 апреля 1992 года они начали формировать собственные органы власти с центром в городе Баня-Лука, которые возглавила Сербская демократическая партия Радована Караджича. Хорваты, в свою очередь, заявили о создании хорватского государства - Герцег-Босна

Несмотря на то, что положение о независимости Боснии и Герцеговины было принято на референдуме, сербы, проигнорировавшие его, заявили о неподчинении новому правительству и создании Республики Сербской. С 10 апреля 1992 года они начали формировать собственные органы власти с центром в городе Баня-Лука, которые возглавила Сербская демократическая партия Радована Караджича. Хорваты, в свою очередь, заявили о создании хорватского государства - Герцег-Босна

Фото: Reuters

Бериз Белкич (глава Боснии и Герцеговины в 2002 году), представитель боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины: «В феврале 1992 года в Боснии и Герцеговине состоялся референдум. Подавляющее большинство населения высказалось за независимость Боснии и ее выход из Югославии. Сербское же население Боснии, напротив, не хотело отделяться от Белграда и референдум бойкотировало. И тут в накаленном до предела обществе вновь чиркнула спичка – произошло событие, развязавшее новую трагедию. Этот знаковый сюжет в новейшей истории Боснии называется «Свадебная бойня». На следующий день после референдума в Сараево четверо молодых мусульман напали на сербскую свадебную процессию. Отец жениха, несший сербское национальное знамя, был убит. Православный священник был ранен. В ответ сербская община возвела в Сараево баррикады. Появляются первые жертвы. Войну уже не остановить. В конце марта в Боснии начинаются широкомасштабные военные действия»

Бериз Белкич (глава Боснии и Герцеговины в 2002 году), представитель боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины: «В феврале 1992 года в Боснии и Герцеговине состоялся референдум. Подавляющее большинство населения высказалось за независимость Боснии и ее выход из Югославии. Сербское же население Боснии, напротив, не хотело отделяться от Белграда и референдум бойкотировало. И тут в накаленном до предела обществе вновь чиркнула спичка – произошло событие, развязавшее новую трагедию. Этот знаковый сюжет в новейшей истории Боснии называется «Свадебная бойня». На следующий день после референдума в Сараево четверо молодых мусульман напали на сербскую свадебную процессию. Отец жениха, несший сербское национальное знамя, был убит. Православный священник был ранен. В ответ сербская община возвела в Сараево баррикады. Появляются первые жертвы. Войну уже не остановить. В конце марта в Боснии начинаются широкомасштабные военные действия»

Фото: Reuters

Большую часть жителей столицы Боснии и Герцеговины Сараево составляли боснийцы. Однако в пригородах жили в основном сербы. Такая разнородность населения привела к противостоянию. Сербы удерживали город в осаде 44 месяца

Большую часть жителей столицы Боснии и Герцеговины Сараево составляли боснийцы. Однако в пригородах жили в основном сербы. Такая разнородность населения привела к противостоянию. Сербы удерживали город в осаде 44 месяца

Фото: Reuters

Боснийских сербов поддерживала Сербия, в том числе поставками оружия. Несмотря на то, что главной целью сербов были мусульмане, в ходе осады Сараево погибли также мирные сербы и хорваты

Боснийских сербов поддерживала Сербия, в том числе поставками оружия. Несмотря на то, что главной целью сербов были мусульмане, в ходе осады Сараево погибли также мирные сербы и хорваты

Фото: Haris Nezirovic / AP

Хорватско-мусульманские силы держали под контролем основную территорию Боснии и Герцеговины, что в конечном итоге привело к блокаде Сараево: сараевские сербы оказались отрезаны от сербов на востоке Боснии и Герцеговины и от Югославии. Катастрофически не хватало медикаментов, хорваты не пропускали гуманитарные конвои, наступил продовольственный кризис. Чтобы прорвать блокаду была разработана операция «Коридор», которая продолжалась до осени 1992 года. В результате хорватско-мусульманские силы в Посавине были подавлены, блокада была прорвана

Хорватско-мусульманские силы держали под контролем основную территорию Боснии и Герцеговины, что в конечном итоге привело к блокаде Сараево: сараевские сербы оказались отрезаны от сербов на востоке Боснии и Герцеговины и от Югославии. Катастрофически не хватало медикаментов, хорваты не пропускали гуманитарные конвои, наступил продовольственный кризис. Чтобы прорвать блокаду была разработана операция «Коридор», которая продолжалась до осени 1992 года. В результате хорватско-мусульманские силы в Посавине были подавлены, блокада была прорвана

Фото: Reuters

Сербам удалось также выбить мусульман из Восточной Боснии. По данным расположенного в Сараево Центра исследования и документации, во время Боснийской войны минимум 8 тыс. боснийских женщин подверглись систематическим изнасилованиям со стороны сербских солдат (международная правозащитная организация Amnesty International заявляла в докладе 2009 года о, как минимум, 20 тыс. женщин). 27 июня 1992 года боснийские сербы сожгли живьем почти 70 мусульман в селении Бикавац. Боснийские мусульмане в свою очередь отвечали этническими чистками в отношении сербов в городах с преимущественно сербским населением

Сербам удалось также выбить мусульман из Восточной Боснии. По данным расположенного в Сараево Центра исследования и документации, во время Боснийской войны минимум 8 тыс. боснийских женщин подверглись систематическим изнасилованиям со стороны сербских солдат (международная правозащитная организация Amnesty International заявляла в докладе 2009 года о, как минимум, 20 тыс. женщин). 27 июня 1992 года боснийские сербы сожгли живьем почти 70 мусульман в селении Бикавац. Боснийские мусульмане в свою очередь отвечали этническими чистками в отношении сербов в городах с преимущественно сербским населением

Фото: Hansi Krauss / AP

Ожесточенная борьба велась в городе Приедор, где жили как мусульмане, так и сербы. Весной 1992 года последним удалось его отбить, после чего Западная Босния полностью перешла под сербский контроль. Началось массовое создание концентрационных лагерей для несербского населения страны

Ожесточенная борьба велась в городе Приедор, где жили как мусульмане, так и сербы. Весной 1992 года последним удалось его отбить, после чего Западная Босния полностью перешла под сербский контроль. Началось массовое создание концентрационных лагерей для несербского населения страны

Фото: AP

Сербы одерживали победу за победой главным образом благодаря тому, что хорваты и боснийцы, которые могли быть союзниками, не только не сотрудничали, но и относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, а иногда и вступали в открытые военные столкновения, что сделало войну крайне запутанной и затянутой

Сербы одерживали победу за победой главным образом благодаря тому, что хорваты и боснийцы, которые могли быть союзниками, не только не сотрудничали, но и относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, а иногда и вступали в открытые военные столкновения, что сделало войну крайне запутанной и затянутой

Фото: Reuters

22 февраля 1993 года Совбез ООН принял резолюцию о создании международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права». Спустя три месяца была принята еще одна резолюция, которая призывала обеспечить бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной

22 февраля 1993 года Совбез ООН принял резолюцию о создании международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права». Спустя три месяца была принята еще одна резолюция, которая призывала обеспечить бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной

Фото: Reuters

Операцию по закрытию неба над страной проводило НАТО. Мирный план, предложенный США, о разделе Боснии на три этнические части не встретил поддержки на референдуме в мае 1993 года и усилил столкновения. 4 июня 1993 года Совбез ООН разрешил применение силы «для защиты зон безопасности», которыми были объявлены Сараево, Горажде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач

Операцию по закрытию неба над страной проводило НАТО. Мирный план, предложенный США, о разделе Боснии на три этнические части не встретил поддержки на референдуме в мае 1993 года и усилил столкновения. 4 июня 1993 года Совбез ООН разрешил применение силы «для защиты зон безопасности», которыми были объявлены Сараево, Горажде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач

Фото: Reuters

В 1993-1994 годах разгорелся полномасштабный хорватско-боснийский конфликт в Герцеговине в районах со смешанным наслением. Во многом этому способствовало тайное соглашение президента Сербии Слободана Милошевича и лидера Хорватии Франьо Туджмана, заключенное в 1991 году в селе Караджорджеве, о разделе «сербских» и «хорватских» районов Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Последняя в 1992 году поддержала непризнанную республику Герцег-Босна, которая считала незаконной любую деятельность сил Боснийской территориальной обороны на ее территории

В 1993-1994 годах разгорелся полномасштабный хорватско-боснийский конфликт в Герцеговине в районах со смешанным наслением. Во многом этому способствовало тайное соглашение президента Сербии Слободана Милошевича и лидера Хорватии Франьо Туджмана, заключенное в 1991 году в селе Караджорджеве, о разделе «сербских» и «хорватских» районов Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Последняя в 1992 году поддержала непризнанную республику Герцег-Босна, которая считала незаконной любую деятельность сил Боснийской территориальной обороны на ее территории

Фото: Reuters

Определяющим в хорватско-боснийском конфликте стало сражение за город Мостар, западную часть которого в основном населяли хорваты, а восточную — боснийцы. Хорватская армия осаждала город около полугода до тех пор, пока не началась битва за реку Неретва. После совершения хорватскими солдатами военных преступлений против гражданского населения в селах Грабовица и Уздол они были отозваны. Конфликт был официально завершен в марте 1994 года после подписания ряда соглашений. В результате соглашений хорватские и боснийские территории в Боснии и Герцеговины были объединены в федерацию Боснии и Герцеговины

Определяющим в хорватско-боснийском конфликте стало сражение за город Мостар, западную часть которого в основном населяли хорваты, а восточную — боснийцы. Хорватская армия осаждала город около полугода до тех пор, пока не началась битва за реку Неретва. После совершения хорватскими солдатами военных преступлений против гражданского населения в селах Грабовица и Уздол они были отозваны. Конфликт был официально завершен в марте 1994 года после подписания ряда соглашений. В результате соглашений хорватские и боснийские территории в Боснии и Герцеговины были объединены в федерацию Боснии и Герцеговины

Фото: Enric F. Marti / AP

В Западной Боснии определенное время существовала также Автономная область Западная Босния — мусульманское государство, контролируемое сербами, отрезанное от остальной этнической боснийской территории Республикой Сербской

В Западной Боснии определенное время существовала также Автономная область Западная Босния — мусульманское государство, контролируемое сербами, отрезанное от остальной этнической боснийской территории Республикой Сербской

Фото: Jacqueline Arzt / AP

25 апреля 1994 года была сформирована контактная группа по Боснии и Герцеговине, в которую вошли США, Германия, Франция, Великобритания и Россия. Контактной группой был разработан план, согласно которому сербы получали 49% территории Боснии и Герцеговины, а боснийцы и хорваты — 51%. План одобрила Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. 5 августа были закрыты границы между Сербией и Республикой Сербской

25 апреля 1994 года была сформирована контактная группа по Боснии и Герцеговине, в которую вошли США, Германия, Франция, Великобритания и Россия. Контактной группой был разработан план, согласно которому сербы получали 49% территории Боснии и Герцеговины, а боснийцы и хорваты — 51%. План одобрила Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. 5 августа были закрыты границы между Сербией и Республикой Сербской

Фото: Michel Euler / AP

11 июля 1995 года боснийские сербы напали на Сребреницкий анклав. Были убиты около 8 тыс. боснийцев. Через два дня начался штурм Жепы, в результате которого были убиты 70 человек. После падения Сребреницы и Жепы НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей

11 июля 1995 года боснийские сербы напали на Сребреницкий анклав. Были убиты около 8 тыс. боснийцев. Через два дня начался штурм Жепы, в результате которого были убиты 70 человек. После падения Сребреницы и Жепы НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей

Фото: Reuters

16 июля Международный трибунал по бывшей Югославии выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича (на фото справа). В марте 2016 года Радован Караджич был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения и приговорен к 40 годам тюрьмы. В ноябре 2017 года бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению

16 июля Международный трибунал по бывшей Югославии выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича (на фото справа). В марте 2016 года Радован Караджич был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения и приговорен к 40 годам тюрьмы. В ноябре 2017 года бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению

Фото: Reuters

5 августа 1995 года власти Хорватии приняли решение о начале наступления на Сербскую Краину, созданную в 1991 году в ответ на действия хорватских республиканских властей, поддерживающих отделение от Югославии. К 7 августа хорватская армия захватила столицу Сербской Краины город Книн и отправились в Западную Боснию, таким образом, перевернув ход войны и оказав военную помощь хорватско-мусульманским силам, чему сербы больше не могли противостоять &lt;br>На фото: хорватские солдаты после захвата города Книн

5 августа 1995 года власти Хорватии приняли решение о начале наступления на Сербскую Краину, созданную в 1991 году в ответ на действия хорватских республиканских властей, поддерживающих отделение от Югославии. К 7 августа хорватская армия захватила столицу Сербской Краины город Книн и отправились в Западную Боснию, таким образом, перевернув ход войны и оказав военную помощь хорватско-мусульманским силам, чему сербы больше не могли противостоять
На фото: хорватские солдаты после захвата города Книн

Фото: Reuters

20 августа 1995 года на рынке в Сараево прогремел взрыв. Были убиты 37 человек, ответственность была возложена на сербов

20 августа 1995 года на рынке в Сараево прогремел взрыв. Были убиты 37 человек, ответственность была возложена на сербов

Фото: Reuters

В тот же день самолеты НАТО стали наносить массированные удары по боевым позициям. Объединенные хорватско-мусульманские силы перешли в наступление

В тот же день самолеты НАТО стали наносить массированные удары по боевым позициям. Объединенные хорватско-мусульманские силы перешли в наступление

Фото: AP

После взрыва на рынке НАТО в ультимативной форме потребовало от сербов отвода тяжелого вооружения от Сараево, но получило отказ. После этого началась операция «Обдуманная сила» против Республики Сербской, которая продолжалась до 14 сентября. 5 октября было объявлено о двухмесячном перемирии в связи с началом мирных переговоров

После взрыва на рынке НАТО в ультимативной форме потребовало от сербов отвода тяжелого вооружения от Сараево, но получило отказ. После этого началась операция «Обдуманная сила» против Республики Сербской, которая продолжалась до 14 сентября. 5 октября было объявлено о двухмесячном перемирии в связи с началом мирных переговоров

Фото: Reuters

Полностью война закончилась только в 1995-м. Было убито 100 тыс. человек, 2,5 млн лишились жилья. Среди них боснийцев - 66%, сербов - 25%, хорватов - 8%. Однако 83% жертв среди гражданского населения были боснийцами, 10% - сербами, и 5% хорватами. Около 30% жертв среди мирного боснийского населения были женщины и дети

Полностью война закончилась только в 1995-м. Было убито 100 тыс. человек, 2,5 млн лишились жилья. Среди них боснийцев - 66%, сербов - 25%, хорватов - 8%. Однако 83% жертв среди гражданского населения были боснийцами, 10% - сербами, и 5% хорватами. Около 30% жертв среди мирного боснийского населения были женщины и дети

Фото: AP

21 ноября 1995 года в американском городе Дейтон было подписано соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Устанавливалось, что Босния и Герцеговина отныне состоят из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Сербской республики. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: одного боснийца, одного хорвата и одного серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства

21 ноября 1995 года в американском городе Дейтон было подписано соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Устанавливалось, что Босния и Герцеговина отныне состоят из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Сербской республики. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: одного боснийца, одного хорвата и одного серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства

Фото: Reuters

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До начала 1990-х годов Югославия представляла собой федеративное государство, состоящее из шести республик — Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Словении, Черногории, Македонии, — а также двух автономных краев на территории Сербии — Косово и Воеводины. В 1991 году югославское государство стало распадаться — «парад суверенитетов» начался в июне 1991 года с отделения Словении и Хорватии. В марте 1992 года о создании независимого государства объявила Босния и Герцеговина. Так как Словения по этническому составу была более или менее однородна, большого кровопролития в этой республике удалось избежать. Хорватии и Боснии повезло меньше. Сербское население этих республик стало активно сопротивляться выходу из югославского государства

Фото: Reuters

Согласно переписи 1991 года, в Боснии и Герцеговине жили 4,38 млн человек, из которых 43,47% составляли боснийские мусульмане, 31,21% — сербы и 17,38% — хорваты

Фото: Reuters

Столкновения в разных частях страны начались сразу же после объявления независимости. Перестали функционировать органы государственного управления, контроль над территорией страны был потерян. Сербы требовали объединения всех земель, хорваты требовали присоединения части Боснии и Герцеговины к Хорватии, боснийские мусульмане, несмотря на то, что они составляли большинство, согласно переписи, были плохо обучены и не готовы к войне

Фото: AP / Rikard Darma

Несмотря на то, что международное сообщество стремилось предотвратить войну в Боснии, подготовка к ней, по сути, началась еще в 1991 году. Тогда Югославская народная армия (ЮНА) перебросила дополнительные силы в район города Мостар, в котором не прекращались акции протеста против местных властей. 13 октября 1991 года председатель Сербской демократической партии Радован Караджич заявил: «Всего лишь за пару дней в Сараево будет 500 тыс. мертвых, и в течение месяца мусульмане исчезнут в Боснии и Герцеговине»

Фото: AP / David Brauchli

Несмотря на то, что положение о независимости Боснии и Герцеговины было принято на референдуме, сербы, проигнорировавшие его, заявили о неподчинении новому правительству и создании Республики Сербской. С 10 апреля 1992 года они начали формировать собственные органы власти с центром в городе Баня-Лука, которые возглавила Сербская демократическая партия Радована Караджича. Хорваты, в свою очередь, заявили о создании хорватского государства - Герцег-Босна

Фото: Reuters

Бериз Белкич (глава Боснии и Герцеговины в 2002 году), представитель боснийских мусульман в президиуме Боснии и Герцеговины: «В феврале 1992 года в Боснии и Герцеговине состоялся референдум. Подавляющее большинство населения высказалось за независимость Боснии и ее выход из Югославии. Сербское же население Боснии, напротив, не хотело отделяться от Белграда и референдум бойкотировало. И тут в накаленном до предела обществе вновь чиркнула спичка – произошло событие, развязавшее новую трагедию. Этот знаковый сюжет в новейшей истории Боснии называется «Свадебная бойня». На следующий день после референдума в Сараево четверо молодых мусульман напали на сербскую свадебную процессию. Отец жениха, несший сербское национальное знамя, был убит. Православный священник был ранен. В ответ сербская община возвела в Сараево баррикады. Появляются первые жертвы. Войну уже не остановить. В конце марта в Боснии начинаются широкомасштабные военные действия»

Фото: Reuters

Большую часть жителей столицы Боснии и Герцеговины Сараево составляли боснийцы. Однако в пригородах жили в основном сербы. Такая разнородность населения привела к противостоянию. Сербы удерживали город в осаде 44 месяца

Фото: Reuters

Боснийских сербов поддерживала Сербия, в том числе поставками оружия. Несмотря на то, что главной целью сербов были мусульмане, в ходе осады Сараево погибли также мирные сербы и хорваты

Фото: AP / Haris Nezirovic

Хорватско-мусульманские силы держали под контролем основную территорию Боснии и Герцеговины, что в конечном итоге привело к блокаде Сараево: сараевские сербы оказались отрезаны от сербов на востоке Боснии и Герцеговины и от Югославии. Катастрофически не хватало медикаментов, хорваты не пропускали гуманитарные конвои, наступил продовольственный кризис. Чтобы прорвать блокаду была разработана операция «Коридор», которая продолжалась до осени 1992 года. В результате хорватско-мусульманские силы в Посавине были подавлены, блокада была прорвана

Фото: Reuters

Сербам удалось также выбить мусульман из Восточной Боснии. По данным расположенного в Сараево Центра исследования и документации, во время Боснийской войны минимум 8 тыс. боснийских женщин подверглись систематическим изнасилованиям со стороны сербских солдат (международная правозащитная организация Amnesty International заявляла в докладе 2009 года о, как минимум, 20 тыс. женщин). 27 июня 1992 года боснийские сербы сожгли живьем почти 70 мусульман в селении Бикавац. Боснийские мусульмане в свою очередь отвечали этническими чистками в отношении сербов в городах с преимущественно сербским населением

Фото: AP / Hansi Krauss

Ожесточенная борьба велась в городе Приедор, где жили как мусульмане, так и сербы. Весной 1992 года последним удалось его отбить, после чего Западная Босния полностью перешла под сербский контроль. Началось массовое создание концентрационных лагерей для несербского населения страны

Фото: AP

Сербы одерживали победу за победой главным образом благодаря тому, что хорваты и боснийцы, которые могли быть союзниками, не только не сотрудничали, но и относились друг к другу с нескрываемой враждебностью, а иногда и вступали в открытые военные столкновения, что сделало войну крайне запутанной и затянутой

Фото: Reuters

22 февраля 1993 года Совбез ООН принял резолюцию о создании международного трибунала «для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права». Спустя три месяца была принята еще одна резолюция, которая призывала обеспечить бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной

Фото: Reuters

Операцию по закрытию неба над страной проводило НАТО. Мирный план, предложенный США, о разделе Боснии на три этнические части не встретил поддержки на референдуме в мае 1993 года и усилил столкновения. 4 июня 1993 года Совбез ООН разрешил применение силы «для защиты зон безопасности», которыми были объявлены Сараево, Горажде, Сребреница, Тузла, Жепа и Бихач

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В 1993-1994 годах разгорелся полномасштабный хорватско-боснийский конфликт в Герцеговине в районах со смешанным наслением. Во многом этому способствовало тайное соглашение президента Сербии Слободана Милошевича и лидера Хорватии Франьо Туджмана, заключенное в 1991 году в селе Караджорджеве, о разделе «сербских» и «хорватских» районов Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Последняя в 1992 году поддержала непризнанную республику Герцег-Босна, которая считала незаконной любую деятельность сил Боснийской территориальной обороны на ее территории

Фото: Reuters

Определяющим в хорватско-боснийском конфликте стало сражение за город Мостар, западную часть которого в основном населяли хорваты, а восточную — боснийцы. Хорватская армия осаждала город около полугода до тех пор, пока не началась битва за реку Неретва. После совершения хорватскими солдатами военных преступлений против гражданского населения в селах Грабовица и Уздол они были отозваны. Конфликт был официально завершен в марте 1994 года после подписания ряда соглашений. В результате соглашений хорватские и боснийские территории в Боснии и Герцеговины были объединены в федерацию Боснии и Герцеговины

Фото: AP / Enric F. Marti

В Западной Боснии определенное время существовала также Автономная область Западная Босния — мусульманское государство, контролируемое сербами, отрезанное от остальной этнической боснийской территории Республикой Сербской

Фото: AP / Jacqueline Arzt

25 апреля 1994 года была сформирована контактная группа по Боснии и Герцеговине, в которую вошли США, Германия, Франция, Великобритания и Россия. Контактной группой был разработан план, согласно которому сербы получали 49% территории Боснии и Герцеговины, а боснийцы и хорваты — 51%. План одобрила Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская. 5 августа были закрыты границы между Сербией и Республикой Сербской

Фото: AP / Michel Euler

11 июля 1995 года боснийские сербы напали на Сребреницкий анклав. Были убиты около 8 тыс. боснийцев. Через два дня начался штурм Жепы, в результате которого были убиты 70 человек. После падения Сребреницы и Жепы НАТО приняло программу бомбардировки сербских целей

Фото: Reuters

16 июля Международный трибунал по бывшей Югославии выдал ордеры на арест Радована Караджича и Ратко Младича (на фото справа). В марте 2016 года Радован Караджич был признан виновным по десяти из одиннадцати пунктов обвинения и приговорен к 40 годам тюрьмы. В ноябре 2017 года бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич был приговорен к пожизненному заключению

Фото: Reuters

5 августа 1995 года власти Хорватии приняли решение о начале наступления на Сербскую Краину, созданную в 1991 году в ответ на действия хорватских республиканских властей, поддерживающих отделение от Югославии. К 7 августа хорватская армия захватила столицу Сербской Краины город Книн и отправились в Западную Боснию, таким образом, перевернув ход войны и оказав военную помощь хорватско-мусульманским силам, чему сербы больше не могли противостоять
На фото: хорватские солдаты после захвата города Книн

Фото: Reuters

20 августа 1995 года на рынке в Сараево прогремел взрыв. Были убиты 37 человек, ответственность была возложена на сербов

Фото: Reuters

В тот же день самолеты НАТО стали наносить массированные удары по боевым позициям. Объединенные хорватско-мусульманские силы перешли в наступление

Фото: AP

После взрыва на рынке НАТО в ультимативной форме потребовало от сербов отвода тяжелого вооружения от Сараево, но получило отказ. После этого началась операция «Обдуманная сила» против Республики Сербской, которая продолжалась до 14 сентября. 5 октября было объявлено о двухмесячном перемирии в связи с началом мирных переговоров

Фото: Reuters

Полностью война закончилась только в 1995-м. Было убито 100 тыс. человек, 2,5 млн лишились жилья. Среди них боснийцев - 66%, сербов - 25%, хорватов - 8%. Однако 83% жертв среди гражданского населения были боснийцами, 10% - сербами, и 5% хорватами. Около 30% жертв среди мирного боснийского населения были женщины и дети

Фото: AP

21 ноября 1995 года в американском городе Дейтон было подписано соглашение о мире в Боснии и Герцеговине. Устанавливалось, что Босния и Герцеговина отныне состоят из двух общин: Боснийской мусульмано-хорватской федерации и Сербской республики. Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех человек: одного боснийца, одного хорвата и одного серба. Каждые восемь месяцев один из трех представителей этнических групп по принципу ротации становится главой государства

Фото: Reuters

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