Умер бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич умер в возрасте 84 лет. О смерти генерала сообщило сербское телевидение.

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Фото: Reuters Ратко Младич

Фото: Reuters

Во время войны в Боснии и Герцеговине в 1992 — 1995 годах Ратко Младич командовал армией боснийских сербов. После войны скрывался в течение многих лет. В мае 2011 года его задержали в Сербии и экстрадировали в Гаагу.

В 2017 году Ратко Младич был приговорен к пожизненному лишению свободы за геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии в 1995 году. В 2021 году Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов подтвердил пожизненный приговор генералу. В мае 2026 года суд отклонил запрос защиты Ратко Младича о временном освобождении для прохождения лечения в Сербии.