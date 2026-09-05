Путин рассказал о десятках тысяч москвичей в зоне СВО

Президент Владимир Путин поблагодарил Москву за вклад в защиту страны. По его словам, в зоне СВО сражаются десятки тысяч жителей столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин в Зарядье

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин в Зарядье

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Путин посетил московский концертный зал «Зарядье» в честь предстоящего Дня города. «Десятки тысяч москвичей сегодня... идут вперед, проявляют доблесть, отвагу, героизм»,— рассказал президент на торжественном мероприятии.

Как отметил Владимир Путин, московские больницы вносят огромный вклад в лечение и реабилитацию раненых бойцов. Продукцию для нужд армии производят более 450 оборонных заводов Москвы, а также высокотехнологичные предприятия и компании, в том числе в сфере фармацевтики, уточнил он.

«Столичные медицинские бригады вместе со специалистами из разных областей помогают вернуть мирную и благополучную жизнь в Новороссии и Донбассе»,— добавил президент.

Господин Путин говорил, что группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. По его словам, Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. Президент уверял, что для новой волны мобилизации в России сейчас нет сценария.