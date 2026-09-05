На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за высокого риска возникновения природных пожаров. Это следует из сообщения Главного управления МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В ведомстве ссылаются на данные ростовского Гидрометцентра, согласно которым до конца суток 5 сентября и в течение суток 6 сентября в 40 муниципальных образованиях Дона ожидается высокий 5-й класс пожароопасности.

Сотрудники МЧС обратились к жителям Ростовской области с просьбами на природе не разводить огонь, не сжигайть траву и мусор, не бросать окурки, а дома проверять проводку и электроприборы. «При обнаружении пожара — сразу звоните 112», — напомнили спасатели.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе до 24 сентября продлили ограничение на пребывание граждан в лесах. Ограничения связаны с сохраняющейся пожароопасностью.

Владимир Андреев