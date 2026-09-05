В Анапе планируют построить новую железнодорожную линию от аэропорта

Правительство России расширило схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. В нее включили более 70 новых объектов транспортной инфраструктуры. Среди них — новая железнодорожная линия от аэропорта Анапы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В правительстве сообщили, что в обновленную схему добавили проекты строительства и реконструкции объектов железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, а также автомобильных дорог в разных регионах страны.

В части железнодорожной инфраструктуры в документ включили развитие Центрального, Санкт-Петербургского, Пермского и Мурманского транспортных узлов. Также речь идет о проектах на подходах к морским портам Северо-Западного бассейна. В схему вошли строительство западного обхода Саратовского узла Приволжской железной дороги и новой железнодорожной линии от аэропорта Анапы.

Кроме того, документ предусматривает модернизацию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также Северной и Свердловской железных дорог. Эти проекты должны обеспечить увеличение грузооборота.

Отдельный блок изменений касается автомобильной инфраструктуры. В схему включили более 20 федеральных автомобильных дорог и отдельных участков, которые планируют построить или реконструировать. Работы предусмотрели в Якутии, Югре, Дагестане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Архангельской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской и Орловской областях.

Еще несколько позиций связаны с терминалами в морских портах и аэропортовыми комплексами в разных регионах России.

Схемы территориального планирования используют для создания правовых оснований для решений о резервировании земель и переводе земель из одной категории в другую. Они также необходимы для подготовки документации по планировке территории, необходимой при строительстве и реконструкции объектов.

В правительстве указали, что объем средств на реализацию включенных в схему проектов будут определять при принятии решений о направлении федеральных бюджетных инвестиций. Финансирование будут рассматривать в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Мария Удовик