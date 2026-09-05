На спортплощадку для густонаселенного района Таганрога выделят 22 млн рублей

В 2027 году в одном из густонаселенных микрорайонов Таганрога построят современную спортивную площадку, на которую будет выделено 22 млн руб. Об этом со ссылкой на губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря сообщает его пресс-служба. Здесь уточнили, что объект будет создан в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт: Я выбираю спорт».

Как рассказали в пресс-службе, на отсутствие современной спортплощадки главе региона пожаловались таганрожцы, проживающие многоквартирных домах по ул. Адмирала Крюйса. В этом районе расположены социальные объекты и более 10 жилых высоток.

В ответ Юрий Слюсарь сообщил, что спортплощадку построят уже в следующем году. «Она будет создана за счет средств федерального бюджета. Заявка для участия в федеральном проекте подана. Спортивная инфраструктура важна для города, где многие жители любят спорт. Мы будем такие начинания поддерживать», — привели в пресс-службе слова губернатора Дона.

Владимир Андреев