Число погибших при оползне и наводнении в Непале превысило 1,3 тыс.

После оползня и последовавшего за ним наводнения на севере Непала считаются пропавшими около 5 тыс. человек. Погибли более 1,3 тыс. человека, следует из отчета национального управления по снижению рисков и устранению последствий ЧС.

По данным ведомства, пострадали более 5,6 тыс. человек, из них 314 остаются в больницах. Удалось спасти более 13 тыс. человек, в том числе 274 иностранных гражданина. В спасательной операции задействовано свыше 21 тыс. человек, в том числе полиция и военнослужащие.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 26 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Власти Непала оценили ущерб минимум в $4 млрд. В числе пропавших — девять граждан России.

Подробности — в материале «Ъ» «Глобальное потепление как причина аномального катаклизма».