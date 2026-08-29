Власти Непала оценили ущерб от оползня и наводнения минимум в $4 млрд

Непалу необходимо от $4 млрд до $5 млрд на восстановление после оползня и наводнения, заявил глава Минфина страны Сварним Вагле. Он добавил, что это не окончательная сумма.

«Это всего лишь приблизительная оценка. Ущерб и потери оцениваются»,— сказал агентству Reuters министр.

К наводнению привел частичный обвал ледника на горе Лангтанг-Лирунг 25 августа. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в шести регионах Непала и в Тибетском автономном районе Китая. В Непале погибли свыше 600 человек. Еще почти 2,5 тыс. считаются пропавшими без вести. В их числе — семеро россиян, еще двух удалось спасти.