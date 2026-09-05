Таганрогскому театру выделили более 10 млн рублей на гастрольную деятельность
Таганрогскому театру им. А. П. Чехова из бюджета Ростовской области выделили более 10 млн рублей на поддержку гастрольной деятельности. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь. Он напомнил, что сейчас идет масштабная реконструкция театра.
Фото: Официальный канал губернатора Ростовской области
«Важно было поддержать творческий коллектив театра. Выделили субсидию на гастрольную деятельность. Театр уже представил свои постановки на площадках Ялты, Рязани, Казани, Нижнего Новгорода и Геленджика. В сентябре зрители донской столицы смогут увидеть спектакли таганрогской труппы в Театре драмы им. М. Горького», — пояснил глава региона.
Он добавил, что в ходе реконструкции специалисты выполнили укрепление фундамента, замену кровли и монтаж коммуникаций, а сейчас завершают реставрацию театрального зала и центральной части фасада. «Стараемся сохранять темпы работ, чтобы театр открыл свой юбилейный, 200-й сезон в следующем году в обновленном здании», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
По данным правительства Ростовской области, работы строители планируют завершить к сентябрю 2027 года. Общий объем финансирования по национальному проекту «Семья» превышает 577 млн рублей, из которых основная часть — средства федерального бюджета.