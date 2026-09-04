Над Севастополем сбили семь БПЛА

Над территорией Севастополя ликвидировали семь беспилотников днем 4 сентября. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали семь вражеских беспилотников. По словам губернатора Михаила Развожаева, никто из жителей не пострадал.

Спасательная служба зафиксировала возгорание на одном из участков в СНТ в районе Камышового шоссе. В районе Радиогорки в одном из дворов нашли неразорвавшийся сбитый дрон. Сейчас на месте работают оперативные службы.

«Если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, не подходите к таким находкам и сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации»,— подчеркнул глава Севастополя.

Ранее губернатор сообщал, что над Севастополем был ликвидирован один беспилотник. Его перехватили в районе бухты Абрамова.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 490 беспилотников. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 3 сентября до 08:00 мск 4 сентября.

Алина Зорина